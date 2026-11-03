با آغاز برداشت سیب درختی از ۴ هزار و ۸۸۳ هکتار از باغات چهارمحال و بختیاری، نزدیک به ۱۰۰ هزار تن محصول روانه بازار می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - روح‌الله سعیدی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، از آغاز برداشت سیب درختی از سطح ۴ هزار و ۸۸۳ هکتار باغات استان خبر داد و گفت: بر اساس آمارهای موجود، سطح بارور باغات سیب استان ۴ هزار و ۴۹۸ هکتار است و پیش‌بینی می‌شود از این سطح، حدود ۹۸ هزار و ۹۵۰ تن محصول برداشت شود، ظرفیتی که سیب درختی را به یکی از مهم‌ترین محصولات باغی، اقتصادی و صادراتی چهارمحال و بختیاری تبدیل کرده است.

سعیدی با اشاره به آغاز فصل برداشت سیب درختی در استان اظهار کرد: عملیات برداشت این محصول از باغات مناطق مختلف چهارمحال و بختیاری آغاز شده و با توجه به شرایط اقلیمی و زمان رسیدگی ارقام مختلف، برداشت محصول تا اوایل آبان‌ماه پیش‌بینی شده است.

وی افزود: سیب‌های قرمز و زرد از مهم‌ترین ارقام کشت‌شده در باغات استان هستند که با توجه به شرایط آب‌وهوایی، کیفیت محصول و ظرفیت‌های باغداری مناطق مختلف، بخش قابل توجهی از تولیدات باغی استان را به خود اختصاص داده‌اند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان با تشریح وضعیت آماری باغات سیب خاطرنشان کرد: در حال حاضر مجموع سطح باغات سیب درختی استان ۴ هزار و ۸۸۳ هکتار است که از این میزان، ۴ هزار و ۴۹۸ هکتار باغ بارور و ۳۸۵ هکتار نیز شامل باغات غیربارور و نهال است.

سعیدی ادامه داد: میزان تولید سیب درختی استان بر اساس آمار ارائه‌شده حدود ۹۸ هزار و ۹۵۰ تن برآورد می‌شود و میانگین عملکرد این محصول نیز حدود ۲۲ تن در هکتار است.

وی با اشاره به پراکنش جغرافیایی باغات سیب در استان گفت: شهرستان‌های بروجن و لردگان از مهم‌ترین مناطق تولید سیب درختی استان به شمار می‌روند و سهم قابل توجهی از سطح زیر کشت و تولید این محصول را به خود اختصاص داده‌اند.



