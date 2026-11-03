نظرسنجی رویترز نشان می‌دهد نیمی از رای‌دهندگان مستقل آمریکا قصد دارند با رای خود با ترامپ مخالفت کنند و دموکرات‌ها از جمهوری‌خواهان پیش هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نتایج تازه‌ترین نظرسنجی مشترک خبرگزاری رویترز و موسسه ایپسوس نشان می‌دهد محبوبیت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، همچنان نزدیک به پایین‌ترین سطح تاریخی خود قرار دارد و شمار زیادی از رای‌دهندگان آمریکایی، شرکت در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره را راهی برای مخالفت با رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه می‌دانند.

نتایج این نظرسنجی که به مدت پنج روز در سراسر آمریکا انجام شده، از رقابت نزدیک میان دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در آستانه انتخابات حکایت دارد.

بر اساس این نظرسنجی، حدود ۴۶ درصد از رای‌دهندگان ثبت‌نام‌شده اعلام کرده‌اند که در انتخابات کنگره به نامزد‌های حزب دموکرات رای خواهند داد، در حالی که ۳۸ درصد از آنها حزب جمهوری‌خواه را انتخاب کرده‌اند. به این ترتیب، دموکرات‌ها با اختلاف ۸ واحد درصدی پیشتاز هستند.

این اختلاف کمتر از نتیجه نظرسنجی مشترک رویترز و ایپسوس در هفته گذشته است که در آن دموکرات‌ها با اختلاف ۱۱ واحد درصدی از جمهوری‌خواهان پیش بودند.

در زمینه عملکرد ترامپ در کاخ سفید نیز نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد حدود ۳۲ درصد از شرکت‌کنندگان از عملکرد او رضایت دارند. این رقم با میزان ثبت‌شده در هفته گذشته برابر است، اما اندکی بالاتر از پایین‌ترین رکورد محبوبیت ترامپ، یعنی ۳۱ درصد است که دو هفته پیش ثبت شده بود.

حدود ۵۰ درصد از رای‌دهندگان مستقل ثبت‌نام‌شده گفته‌اند که رای آنها در انتخابات کنگره در واقع رایی علیه رئیس‌جمهور است. در مقابل، ۱۳ درصد اعلام کرده‌اند که رای آنها به سود ترامپ خواهد بود و ۳۳ درصد نیز گفته‌اند که رئیس‌جمهور تاثیری بر تصمیم انتخاباتی آنها نداشته است.

این نظرسنجی به‌صورت آنلاین و با مشارکت هزار و ۷۶۵ شهروند بزرگسال آمریکایی انجام شده و حاشیه خطای آن دو واحد درصد اعلام شده است. شایان ذکر است انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا امروز، سه‌شنبه سوم نوامبر، برگزار می‌شود.

منبع: المیادین

برچسب ها: انتخابات آمریکا ، محبوبیت ترامپ ، جمهوریخواهان
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