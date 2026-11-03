سخنگوی آبفای استان تهران گفت: حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه کاهنده در بیش از ۸۰۰ هزار واحد ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، عمومی و آموزشی نصب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بهنام بخشی، سخنگوی آبفای استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تابستانی که گذشت با همراهی مردم، اقدام بزرگی رقم خورد و شرایط سخت و شکننده کم‌آبی پشت سر گذاشته شد. استفاده از کاهنده‌های مصرف آب و فراگیر شدن آن‌ها شرایطی را رقم زد که یک همدلی بزرگ اجتماعی در تهران شکل گرفت و حدود یک سد لتیان صرفه‌جویی در مصرف آب محقق شد.

او افزود: در کنار اقدامات مدیریت مصرف و توصیه‌های صرفه‌جویی، حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه کاهنده در بیش از ۸۰۰ هزار واحد ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، عمومی و آموزشی نصب شد.

بخشی ادامه داد: همراهی مسئولانه مردم، تغییر رفتار مصرفی شهروندان و استفاده از این کاهنده‌ها شرایطی را رقم زد که تهران از پیچ کم‌آبی تابستان عبور کرد.

سخنگوی آبفای استان تهران اظهار کرد: از ابتدای زمستان سال گذشته که پویش کاهنده را آغاز کردیم، قریب به ۳۰۰ هزار واحد تا پایان سال ۱۴۰۴ و اخیراً نیز ۵۰۰ هزار واحد به کاهنده‌های مصرف آب مجهز شدند که در مجموع بیش از ۸۰۰ هزار واحد از این تجهیزات برخوردار شده‌اند.

او بیان کرد: حدود ۷۰۰ هزار واحد دیگر نیز در برنامه هدف‌گذاری قرار دارند و در مجموع تجهیز یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد تجاری، مسکونی، آموزشی و عمومی را هدف‌گذاری کرده‌ایم.

بخشی با اشاره به تأثیر کاهنده‌ها در کاهش مصرف آب گفت: کاهنده‌ها حداقل ۲۵ درصد در کاهش سرانه مصرف مؤثر هستند و اگر رفتارهای مصرفی و مدیریت فشار داخل منازل نیز انجام شود، در برخی موارد تا ۴۰ درصد کاهش مصرف در حجم آب را شاهد هستیم.

او افزود: کاهش مصرف می‌تواند در قبض آب‌بها نیز تأثیرگذار باشد و مشترکانی که با استفاده از کاهنده‌ها مصرف خود را بین ۲۵ تا ۴۰ درصد کاهش می‌دهند، در صورت انتقال از طبقه پرمصرفی به خوش‌مصرفی، می‌توانند حدود ۵۰ درصد در هزینه قبض آب خود کاهش داشته باشند.

سخنگوی آبفای استان تهران با اشاره به پویش «تهرانی‌ها متشکریم» گفت: به همین دلیل این پویش را آغاز کردیم و از مردم تهران قدردانی می‌کنیم که با نصب این سرشیرهای کوچک، اقدام بزرگ و ماندگاری را رقم زدند.

او تأکید کرد: با توجه به کاهش سرانه مصرف در تهران امیدواریم این مسیر همچنان تداوم پیدا کند و بتوانیم با همراهی مردم، آینده تهران را از طریق مدیریت مصرف آب بیمه کنیم.