سرپرست دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری فارس گفت: توسعه صنعت پتروشیمی و ارتقای رقابت‌پذیری آن در گرو بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حبیب‌الله افشون در آیین افتتاح رویداد منطقه‌ای «پتروفن ۱۴۰۵» با تأکید بر ضرورت پیوند صنعت پتروشیمی با فناوری‌های نوین، گفت: گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد فناور، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی، ارتقای رقابت‌پذیری و دستیابی به خودکفایی صنعتی کشور است.

سرپرست دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری فارس با اشاره به اهمیت برگزاری چنین گردهمایی‌هایی اظهار کرد: برگزاری این رویداد را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم زمینه‌ساز ارتقای رقابت‌پذیری صنعت پتروشیمی، توسعه بازارسازی و تقویت نظام فناوری در استان و کشور باشد.

او با بیان اینکه فناوری و تکنولوژی از مهم‌ترین عوامل برون‌زای تولید و ایجاد تمایز در عرصه رقابت هستند، افزود: اگرچه سرمایه، نیروی کار، زمین و تجهیزات از عوامل مهم تولید به شمار می‌روند، اما آنچه جایگاه کشور‌ها را در عرصه رقابت‌پذیری ارتقا می‌دهد، بهره‌گیری از فناوری‌های مدرن و دانش‌بنیان است.

افشون با اشاره به جایگاه راهبردی صنعت پتروشیمی در اقتصاد ملی تصریح کرد: صنعت پتروشیمی یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد کشور و از مهم‌ترین حوزه‌های ارزش‌آفرینی در صنایع نفت و گاز است. این صنعت را می‌توان قلب تپنده زنجیره ارزش دانست و تکمیل این زنجیره، مستلزم حرکت از اقتصاد سنتی به سمت اقتصاد فناور است؛ موضوعی که نه یک انتخاب، بلکه یک الزام برای توسعه و افزایش توان رقابتی کشور محسوب می‌شود.

سرپرست دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری فارس، تکمیل زنجیره ارزش و تقویت زنجیره تأمین را از مهم‌ترین محور‌های توسعه صنعت پتروشیمی دانست و گفت: در برخی تجهیزات، کاتالیزور‌ها و خدمات پیشرفته، همچنان وابستگی‌هایی به تأمین‌کنندگان خارجی وجود دارد. اتصال ظرفیت‌های فناوری داخلی به نیاز‌های صنعت پتروشیمی می‌تواند بخش قابل توجهی از این وابستگی‌ها را کاهش داده و زمینه‌ساز خودکفایی و تضمین امنیت اقتصادی کشور شود.

او با اشاره به ظرفیت‌های استان‌های حاضر در این رویداد خاطرنشان کرد: استان هرمزگان از پیشینه صنعتی ارزشمندی برخوردار است، استان کهگیلویه و بویراحمد ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه معادن و انرژی دارد و استان فارس نیز علاوه بر برخورداری از ظرفیت‌های انرژی و معدنی، در حوزه زیست‌بوم فناوری توانمندی‌های گسترده‌ای دارد. هم‌افزایی این ظرفیت‌ها می‌تواند به تقویت زنجیره تأمین و کاهش نیاز کشور به منابع خارجی منجر شود.

افشون با تأکید بر اهمیت ایجاد ارتباط مؤثر میان صنعت و زیست‌بوم فناوری استان فارس بیان کرد: انتظار داریم با شکل‌گیری ارتباطات مؤثر میان متقاضیان فناوری در صنعت پتروشیمی و عرضه‌کنندگان توانمندی‌های فناورانه، زمینه تبادل نظر، مذاکرات تخصصی و شناسایی ظرفیت‌های مشترک فراهم شود و در نهایت، تفاهم‌نامه‌ها و قرارداد‌های تجاری میان شرکت‌های صنعتی و مجموعه‌های فناور استان به امضا برسد.

او افزود: تحقق این همکاری‌ها می‌تواند در حوزه تکمیل زنجیره ارزش و تقویت زنجیره تأمین، آثار مثبت و ماندگاری بر اقتصاد منطقه‌ای و ملی داشته باشد و زمینه شکوفایی اقتصادی کشور را فراهم کند.

سرپرست دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری فارس، پیوند صنعت پتروشیمی با فناوری را لازمه ارتقای جایگاه بین‌المللی این صنعت دانست و گفت: افزایش توان رقابت‌پذیری صنعت پتروشیمی در سطح جهانی، بدون بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تقویت ارتباط با زیست‌بوم فناوری امکان‌پذیر نیست. برگزارکنندگان این رویداد با شناسایی این حلقه مفقوده، زمینه گردهمایی فعالان صنعت و فناوری را فراهم کرده‌اند که اقدامی ارزشمند و راهبردی است.

افشون با اعلام حمایت مدیریت ارشد استان از این رویداد و همکاری‌های شکل‌گرفته در این زمینه اظهار کرد: مدیریت ارشد استان فارس آمادگی دارد در تمامی حوزه‌هایی که نیازمند تصمیم‌گیری، حمایت و تسهیل‌گری است، در کنار فعالان صنعتی و فناور قرار گیرد. حمایت همه‌جانبه استان از چنین رویداد‌هایی و شکل‌گیری پیوند‌های مؤثر میان صنعت و فناوری، با جدیت دنبال خواهد شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: خروجی این رویداد، افزایش ضریب نفوذ زیست‌بوم فناوری در اقتصاد ملی، ارتقای سهم استان‌ها و مناطق مشارکت‌کننده در تولید ناخالص داخلی و تقویت دیپلماسی منطقه‌ای میان استان‌های همجوار باشد؛ همکاری‌هایی که علاوه بر آثار مثبت منطقه‌ای، می‌توانند در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی نیز زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت کشور باشند.

برچسب ها: استانداری فارس ، سرمایه گذاری ، پارک علم و فناوری فارس ، رویداد ملی ، همایش ملی پتروفن
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