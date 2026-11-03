باشگاه خبرنگاران جوان - علی اصغر زارعی اظهار داشت: بر اساس گزارش‌های دریافتی، یک فروند لنج صیادی متعلق به یکی از صیادان شهرستان جاسک که برای صید به آب‌های سومالی اعزام شده بود، روز شنبه نهم آبان ماه جاری توسط دزدان دریایی ربوده شد.

وی ادامه داد: پس از اطلاع از این حادثه با پیگیری‌ مداوم و هماهنگی با لنج‌های حاضر در منطقه و برقراری ارتباط مؤثر با مقامات و نیروهای محلی زمینه آزادی این شناور فراهم شد.

رئیس اداره شیلات شهرستان جاسک اضافه کرد: این لنج روز گذشته با اقدام نیروهای ارتش لیبی و همکاری سایر همسایگان منطقه‌ای از چنگ دزدان دریایی آزاد شد.

زارعی با اشاره به نقش پیگیری‌های شبانه روزی مسوولان شیلات جاسک و ارتباط با مقامات دریایی و نهادهای ذیربط در داخل کشور، گفت: همکاری و هماهنگی میان کشورهای منطقه نقش مؤثری در تحقق این موفقیت داشت.

وی خاطرنشان کرد: آزادی این لنج موجب آرامش جامعه صیادی و خانواده‌های چشم انتظار آنان در شهرستان جاسک شد.