رئیس شیلات شهرستان جاسک گفت: با همکاری نیرو‌های ارتش لیبی، لنج صیادی جاسک از دست دزدان دریایی سومالی آزاد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی اصغر زارعی اظهار داشت: بر اساس گزارش‌های دریافتی، یک فروند لنج صیادی متعلق به یکی از صیادان شهرستان جاسک که برای صید به آب‌های سومالی اعزام شده بود، روز شنبه نهم آبان ماه جاری توسط دزدان دریایی ربوده شد.

وی ادامه داد: پس از اطلاع از این حادثه با پیگیری‌ مداوم و هماهنگی با لنج‌های حاضر در منطقه و برقراری ارتباط مؤثر با مقامات و نیروهای محلی زمینه آزادی این شناور فراهم شد.

رئیس اداره شیلات شهرستان جاسک اضافه کرد: این لنج روز گذشته با اقدام نیروهای ارتش لیبی و همکاری سایر همسایگان منطقه‌ای از چنگ دزدان دریایی آزاد شد.

زارعی با اشاره به نقش پیگیری‌های شبانه روزی مسوولان شیلات جاسک و ارتباط با مقامات دریایی و نهادهای ذیربط در داخل کشور، گفت: همکاری و هماهنگی میان کشورهای منطقه نقش مؤثری در تحقق این موفقیت داشت.

وی خاطرنشان کرد: آزادی این لنج موجب آرامش جامعه صیادی و خانواده‌های چشم انتظار آنان در شهرستان جاسک شد.

برچسب ها: دزدان دریایی ، خلیج فارس
خبرهای مرتبط
آیین گرامیداشت روز ارتش در کرانه‌های خلیج فارس + فیلم
ناوگروه‌ جدید ارتش عازم اقیانوس هند و خلیج عدن شد
رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح:
دشمن جرأت نگاه چپ به ایران ندارد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
.......
۲۱:۵۳ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
مطمئنی لییبی بوده ؟ اونا خودشون در گییر جنگن
۰
۰
پاسخ دادن
آخرین اخبار
افتتاح محور حیاتی «سوزا ـ زیرانک ـ رمکان» در قشم؛ پایان تصادفات مرگبار با همت قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص)
انهدام دو پهپاد لوکاس در بندرخمیر
صادرات ۱۹۳ میلیون دلاری محصولات کشاورزی از هرمزگان؛ گوجه‌فرنگی و خرما در صدر اقلام صادراتی
لنج صیادی ایرانی از دست دزدان دریایی سومالی آزاد شد