باشگاه خبرنگاران جوان - جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ که قرار بود از ۱۷ دی تا ۱۶ بهمن ۱۴۰۵ به میزبانی عربستان برگزار شود، با یک سال تأخیر به سال ۲۰۲۸ موکول شد. بدین ترتیب تاریخ جدید برگزاری مسابقات: از ۲۳ دسامبر ۲۰۲۷ تا ۲۱ ژانویه ۲۰۲۸ (۲ دی تا ۱ بهمن ۱۴۰۶) خواهد بود.

تحولات امنیتی منطقه و نگرانی‌ها درباره شرایط برگزاری مسابقات، مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا را مجبور به تعویق این رقابت‌ها کرد. شیخ سلمان، رئیس AFC، نیز پیش‌تر اعلام کرده بود شرایط منطقه تحت بررسی است و تصمیم نهایی ممکن است تا پایان نوامبر به تعویق بیفتد.

از سوی دیگر، تصمیم اخیر کنفدراسیون فوتبال آسیا برای برگزاری دوره‌های آینده جام ملت‌ها در سال‌های زوج از سال ۲۰۳۲، مسیر انتقال مسابقات عربستان به سال ۲۰۲۸ را هموار کرده است.

بدین ترتیب با تصمیم و اعلام رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا تعویق مسابقات قطعی شد.