معاون نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش گفت: اعطای مرخصی‌های استحقاقی و تشویقی، تسهیلات ویژه ازدواج و فرزندآوری، بهره‌مندی از تالار‌های رایگان و تخفیف در هزینه‌های برگزاری مراسم ازدواج و همچنین اجرای طرح بومی‌گزینی سربازان، از جمله اقدامات نزاجا در راستای حمایت و تکریم سربازان وظیفه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ دوم اصغر علیپور درباره نقش کارکنان وظیفه در جنگ تحمیلی اخیر، گفت: سربازان وظیفه در کنار کارکنان پایور نیروی زمینی ارتش در عرصه نبرد حضور داشتند و با ایثار، فداکاری و روحیه مثال‌زدنی خود، موجب تقویت روحیه سایر کارکنان شدند. همه کارکنان وظیفه و پایور نیروی زمینی ارتش، جان‌فدای این سرزمین، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی هستند.

وی در ادامه با تشریح اقدامات نیروی زمینی ارتش برای کاهش دغدغه‌های خانوادگی کارکنان وظیفه، اظهار کرد: طرح بومی‌گزینی کارکنان وظیفه در نیروی زمینی ارتش اجرا می‌شود و بر اساس آن، سربازان به یگان‌های نزدیک به محل سکونت خود اختصاص می‌یابند.

معاون نیروی انسانی نزاجا افزود: همچنین کارکنان وظیفه متأهل به نزدیک‌ترین یگان به محل سکونت خود منتقل می‌شوند و در صورت تمایل، امکان انتقال این عزیزان به یگان‌های نزدیک به محل سکونت همسرشان نیز فراهم شده است. این اقدام با هدف حمایت از بنیان خانواده، کاهش دغدغه‌های معیشتی و تسهیل شرایط خدمت سربازان متأهل انجام می‌شود.

معاون نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش درباره حمایت‌های نیروی زمینی ارتش از سربازان در حوزه ازدواج و تشکیل خانواده، افزود: برای کارکنان وظیفه‌ای که در دوران خدمت قصد ازدواج دارند، مرخصی تشویقی پیش‌بینی شده است. همچنین سربازانی که در حین خدمت ازدواج کرده و صاحب فرزند می‌شوند، به مناسبت تولد فرزند از مرخصی تشویقی بهره‌مند خواهند شد.

سرتیپ دوم علیپور اضافه کرد: در راستای تسهیل ازدواج کارکنان وظیفه، امکان استفاده از تالار‌های برگزاری مراسم به‌صورت رایگان و همچنین بهره‌مندی از ۳۰ درصد تخفیف در هزینه‌های مربوط به برگزاری مراسم ازدواج فراهم شده است. افزون بر این، فرمانده نیروی زمینی ارتش حمایت‌ها و کمک‌های مناسبی را برای تسهیل شرایط زندگی و ازدواج سربازان و کارکنان پایور پیش‌بینی کرده است.

وی درباره فرصت‌های خدمتی و تخصصی پیش‌بینی‌شده برای مشمولان علاقه‌مند به خدمت در ارتش جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: نیروی زمینی ارتش در حوزه‌های تخصصی و راهبردی از جمله پهپاد، جنگ الکترونیک، هوانیروز، هوش مصنوعی و رشته‌های فنی، پذیرای مشمولان وظیفه واجد شرایط است.

معاون نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش یادآور شد: برای مشمولانی که علاقه‌مند به گذراندن دوران خدمت سربازی خود در ارتش جمهوری اسلامی ایران و فعالیت در این حوزه‌های تخصصی هستند، تسهیلات مناسبی پیش‌بینی شده است تا ضمن بهره‌مندی از فرصت خدمت، بتوانند دانش، مهارت و توانمندی‌های تخصصی خود را در مجموعه نیروی زمینی ارتش توسعه دهند.

منبع: ارتش

برچسب ها: ارتش ، سربازان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
وحید
۱۵:۳۲ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
با تشکر از ارتش جمهوری اسلامی پسر من معافیت رزم داره ودر یگان ویژه شهر خودمان هست با اینکه بومی هست باید رفت وآمد بکنه ولی پسرم بدلیل رعایت حال خودش درخواست کرده تا اقامت در محل داشته باشه با تکریم نگه داشتند بنده بدلیل رعایت حال فرزندم تشکر میکنم که موجب آرامش روحی و روانی فرزندم شدید .
۰
۹
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Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۲:۰۷ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
شماکه‌میگیدفرزندآوری‌چراقانون‌سه‌فرزندی‌درخصوص‌خانواده‌هایی‌که‌سه‌فرزندشون‌سربازی‌رفته‌اندوچهارمی‌معاف‌میشداجرانمیکنید
۴
۵
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