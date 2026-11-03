باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ دوم اصغر علیپور درباره نقش کارکنان وظیفه در جنگ تحمیلی اخیر، گفت: سربازان وظیفه در کنار کارکنان پایور نیروی زمینی ارتش در عرصه نبرد حضور داشتند و با ایثار، فداکاری و روحیه مثال‌زدنی خود، موجب تقویت روحیه سایر کارکنان شدند. همه کارکنان وظیفه و پایور نیروی زمینی ارتش، جان‌فدای این سرزمین، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی هستند.

وی در ادامه با تشریح اقدامات نیروی زمینی ارتش برای کاهش دغدغه‌های خانوادگی کارکنان وظیفه، اظهار کرد: طرح بومی‌گزینی کارکنان وظیفه در نیروی زمینی ارتش اجرا می‌شود و بر اساس آن، سربازان به یگان‌های نزدیک به محل سکونت خود اختصاص می‌یابند.

معاون نیروی انسانی نزاجا افزود: همچنین کارکنان وظیفه متأهل به نزدیک‌ترین یگان به محل سکونت خود منتقل می‌شوند و در صورت تمایل، امکان انتقال این عزیزان به یگان‌های نزدیک به محل سکونت همسرشان نیز فراهم شده است. این اقدام با هدف حمایت از بنیان خانواده، کاهش دغدغه‌های معیشتی و تسهیل شرایط خدمت سربازان متأهل انجام می‌شود.

معاون نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش درباره حمایت‌های نیروی زمینی ارتش از سربازان در حوزه ازدواج و تشکیل خانواده، افزود: برای کارکنان وظیفه‌ای که در دوران خدمت قصد ازدواج دارند، مرخصی تشویقی پیش‌بینی شده است. همچنین سربازانی که در حین خدمت ازدواج کرده و صاحب فرزند می‌شوند، به مناسبت تولد فرزند از مرخصی تشویقی بهره‌مند خواهند شد.

سرتیپ دوم علیپور اضافه کرد: در راستای تسهیل ازدواج کارکنان وظیفه، امکان استفاده از تالار‌های برگزاری مراسم به‌صورت رایگان و همچنین بهره‌مندی از ۳۰ درصد تخفیف در هزینه‌های مربوط به برگزاری مراسم ازدواج فراهم شده است. افزون بر این، فرمانده نیروی زمینی ارتش حمایت‌ها و کمک‌های مناسبی را برای تسهیل شرایط زندگی و ازدواج سربازان و کارکنان پایور پیش‌بینی کرده است.

وی درباره فرصت‌های خدمتی و تخصصی پیش‌بینی‌شده برای مشمولان علاقه‌مند به خدمت در ارتش جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: نیروی زمینی ارتش در حوزه‌های تخصصی و راهبردی از جمله پهپاد، جنگ الکترونیک، هوانیروز، هوش مصنوعی و رشته‌های فنی، پذیرای مشمولان وظیفه واجد شرایط است.

معاون نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش یادآور شد: برای مشمولانی که علاقه‌مند به گذراندن دوران خدمت سربازی خود در ارتش جمهوری اسلامی ایران و فعالیت در این حوزه‌های تخصصی هستند، تسهیلات مناسبی پیش‌بینی شده است تا ضمن بهره‌مندی از فرصت خدمت، بتوانند دانش، مهارت و توانمندی‌های تخصصی خود را در مجموعه نیروی زمینی ارتش توسعه دهند.

منبع: ارتش