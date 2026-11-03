باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بزرگداشت شهید کمال خرازی در دانشگاه تهران برگزار شد + فیلم

مراسم بزرگداشت شهید کمال خرازی در دانشکده روان‌شناسی دانشگاه تهران با محوریت بررسی ویژگی‌های شخصیتی، منش دیپلماتیک و جایگاه علمی وی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم نکوداشت شهید کمال خرازی در دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران برگزار شد و در این مراسم به تبیین ویژگی‌های شخصیتی، منش دیپلماتیک، جایگاه علمی و پایبندی اعتقادی وی پرداخته شد.

 

مطالب مرتبط

درخواست کمک جالب حامد کرزای از مردم ایران + فیلم

بزرگداشت شهید کمال خرازی در دانشگاه تهران برگزار شد + فیلم
young journalists club

خرازی: اروپا باید برای حفظ برجام تضمین عملی دهد + فیلم

بزرگداشت شهید کمال خرازی در دانشگاه تهران برگزار شد + فیلم
young journalists club

حمایت واتیکان از برجام + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا؛ ترامپ زیر فشار جنگ و گرانی + فیلم
۹۷۷

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا؛ ترامپ زیر فشار جنگ و گرانی + فیلم

۱۲ . آبان . ۱۴۰۵
۱۳ آبان؛ روز افشای چهره واقعی سفارت آمریکا + فیلم
۵۵۲

۱۳ آبان؛ روز افشای چهره واقعی سفارت آمریکا + فیلم

۱۲ . آبان . ۱۴۰۵
برملا شدن دروغ رفاه مطلق اروپایی با تصاویر واقعی خیابان‌های پاریس + فیلم
۵۵۰

برملا شدن دروغ رفاه مطلق اروپایی با تصاویر واقعی خیابان‌های پاریس + فیلم

۱۲ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha