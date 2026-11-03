اجرای اصولی پوشش بتنی پارچه‌ای کانال‌های آبیاری، گامی مؤثر در کاهش تلفات آب و ارتقای بهره‌وری شالیزاری است

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - علی انتظارالمهدی مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، با اعلام آغاز عملیات اجرایی پوشش بتنی پارچه‌ای کانال‌های آبیاری در آیش‌های شالیزاری سورک شهرستان میاندرود، گفت: استفاده از فناوری بتن پارچه‌ای در صورت طراحی و اجرای صحیح و متناسب با شرایط محل، می‌تواند به کاهش تلفات انتقال آب، بهبود عملکرد شبکه‌های آبیاری و افزایش بهره‌وری مصرف منابع آب کمک کند و رعایت الزامات فنی و نظارت مستمر بر مراحل اجرا، نقش مهمی در دستیابی به اهداف مورد انتظار این طرح دارد.

او بر ضرورت تعامل مستمر میان مجری طرح، کارشناسان فنی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و همچنین توجه به نیاز‌های واقعی بهره‌برداران در مراحل اجرای پروژه تأکید کرد و خواستار پیگیری مسائل موجود، رفع موانع اجرایی و نظارت دقیق بر کیفیت عملیات شد.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در پایان افزود: اهمیت این موضوع در حمایت از بخش کشاورزی و تحقق اقتصاد مقاومتی در روستا‌ها از آن جهت است که بهسازی شبکه‌های آبیاری و کاهش تلفات آب، زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری تولید شالیزاری، پایداری اشتغال و معیشت خانوار‌های روستایی و صیانت از منابع آبی به‌عنوان سرمایه ملی است و اجرای اصولی چنین طرح‌هایی، نقشی کلیدی در تقویت تاب‌آوری اقتصاد روستایی و بهره‌مندی کشاورزان از سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی ایفا می‌کند.

برچسب ها: مصرف آب ، آببندان های مازندران
خبرهای مرتبط
جانی تازه به آب بندان‌های مازندران
بتن پارچه‌ای ناجی شالیزار‌های تشنه ساری می‌شود
تجهیز شالیزار‌های جویبار به سامانه نوین آبیاری
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
دستگیری باند سارقان به عنف طلاجات در بابلسر؛ اعتراف به سرقت ۱۰۰ میلیارد ریالی
پایان کار سارق سابقه‌دار موتورسیکلت و دوچرخه در بابل
شکار سپیدرود در آشیانه سیمرغ + فیلم
مازندران با تولید ۶۸۴ میلیون قطعه جوجه یک‌روزه، رتبه نخست کشور را در اختیار دارد
جاده چالوس و آزاد راه تهران شمال بازگشایی شد
ارسال ۴۶۰ تن گوشت مرغ به پایتخت
عزم وزارت جهاد کشاورزی در ساماندهی بازار داخلی و صادرات مرکبات مازندران
تولید اقتصادی و منطقه محور، ضرورت راهبردی آینده صنعت دام و طیور
بتنی پارچه‌ای کانال‌های آبیاری گامی مؤثر در کاهش تلفات آب
قلع و قمع ۸ هزار متر مربع تغییر کاربری غیر‌مجاز در آمل
به صدا درآمدن زنگ استکبارستیزی در مدارس مازندران
صدور هشدار نارنجی هواشناسی برای مازندران