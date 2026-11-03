باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - علی انتظارالمهدی مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، با اعلام آغاز عملیات اجرایی پوشش بتنی پارچه‌ای کانال‌های آبیاری در آیش‌های شالیزاری سورک شهرستان میاندرود، گفت: استفاده از فناوری بتن پارچه‌ای در صورت طراحی و اجرای صحیح و متناسب با شرایط محل، می‌تواند به کاهش تلفات انتقال آب، بهبود عملکرد شبکه‌های آبیاری و افزایش بهره‌وری مصرف منابع آب کمک کند و رعایت الزامات فنی و نظارت مستمر بر مراحل اجرا، نقش مهمی در دستیابی به اهداف مورد انتظار این طرح دارد.

او بر ضرورت تعامل مستمر میان مجری طرح، کارشناسان فنی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و همچنین توجه به نیاز‌های واقعی بهره‌برداران در مراحل اجرای پروژه تأکید کرد و خواستار پیگیری مسائل موجود، رفع موانع اجرایی و نظارت دقیق بر کیفیت عملیات شد.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در پایان افزود: اهمیت این موضوع در حمایت از بخش کشاورزی و تحقق اقتصاد مقاومتی در روستا‌ها از آن جهت است که بهسازی شبکه‌های آبیاری و کاهش تلفات آب، زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری تولید شالیزاری، پایداری اشتغال و معیشت خانوار‌های روستایی و صیانت از منابع آبی به‌عنوان سرمایه ملی است و اجرای اصولی چنین طرح‌هایی، نقشی کلیدی در تقویت تاب‌آوری اقتصاد روستایی و بهره‌مندی کشاورزان از سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی ایفا می‌کند.