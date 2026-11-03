کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند حرکتی بازار سهام نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - شجاعی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: طی یکی دو هفته گذشته، با وجود ثبات نسبی نرخ ارز در بازار آزاد و قرار گرفتن دلار در محدوده ۲۷۰ هزار تومان، شاهد افزایش نرخ دلار حواله در مرکز مبادله بوده‌ایم که این موضوع می‌تواند سیگنال مثبتی برای شرکت‌های بورسی و سودآوری آنها باشد.

او با اشاره به روند نزولی شاخص کل بورس در روز‌های اخیر اظهار کرد: شاخص کل که پیش‌تر تا محدوده ۸ میلیون و ۲۰۰ تا ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد افزایش یافته بود، در ادامه با اصلاح مواجه شد و امروز به محدوده ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد رسید. همچنین نسبت قیمت به درآمد (P/E) بازار که پیش‌تر تا محدوده ۱۱ واحد افزایش یافته بود، اکنون به حدود ۷ واحد کاهش پیدا کرده است.

این کارشناس بازار سرمایه، افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک و سیستماتیک را از مهم‌ترین دلایل احتیاط سهامداران و اصلاح اخیر بازار دانست و افزود: تحولات سیاسی، اخبار و گمانه‌زنی‌های مرتبط با تحولات، بر فضای روانی بازار سرمایه تأثیر گذاشته و موجب شده سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری اقدام به معامله کنند.

شجاعی ادامه داد: از سوی دیگر، افزایش نسبت P/E بازار در مقطع گذشته نیز یکی از عواملی بود که زمینه اصلاح قیمت‌ها را فراهم کرد؛ بنابراین می‌توان گفت بخشی از افت اخیر بازار، ناشی از تعدیل انتظارات و اصلاح ارزش سهام بوده است.

او درباره چشم‌انداز بازار سرمایه تصریح کرد: روند آینده بورس تا حد زیادی به تحولات سیاسی و میزان ریسک‌های ژئوپلیتیک بستگی دارد. در صورتی که این ریسک‌ها افزایش پیدا کنند، احتمال تداوم روند نزولی بازار وجود دارد؛ اما اگر ریسک‌های موجود کاهش یابند یا در همین سطوح فعلی باقی بمانند، نمی‌توان انتظار رشد‌های پرشتاب یا افت‌های بسیار شدید را برای بازار متصور بود.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وضعیت ارزندگی بازار بیان کرد: ارزش دلاری بازار سرمایه در سطوح پایینی قرار دارد و نسبت P/E بازار نیز با قرار گرفتن در محدوده ۷ واحد، نه در شرایط بسیار بالا و نه در محدوده‌ای بسیار پایین قرار گرفته است. از این رو، در صورت وارد نشدن ریسک‌های جدید، انتظار افت شدید بازار چندان محتمل به نظر نمی‌رسد.

شجاعی با تأکید بر نقش متغیر‌های اقتصادی در روند آتی بورس گفت: تورم، افزایش نرخ ارز و رشد قیمت محصولات می‌توانند از طریق افزایش درآمد و سودآوری ریالی شرکت‌ها بر عملکرد بازار سرمایه تأثیر مثبت بگذارند. بنابراین، در صورتی که ریسک‌های جدیدی به بازار تحمیل نشود، می‌توان در میان‌مدت چشم‌انداز رشد شاخص کل را با توجه به افزایش سودآوری اسمی شرکت‌ها متصور بود.

او در ادامه به سهامداران توصیه کرد: افرادی که دانش و تجربه کافی برای سرمایه‌گذاری مستقیم در بورس ندارند، بهتر است از ابزار‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، به‌ویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، استفاده کنند و پیش از تصمیم‌گیری از مشاوره و تحلیل نهاد‌های مالی معتبر بهره بگیرند.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: نمی‌توان به‌طور قطعی شرایط فعلی را بهترین زمان برای ورود نقدینگی به بازار دانست؛ اما از سوی دیگر، در دوره‌های رونق بازار نیز گاهی قیمت‌ها به‌سرعت افزایش پیدا می‌کنند و فرصت خرید در سطوح مناسب از دست می‌رود. بنابراین، انتخاب سهم، صنعت و صندوق سرمایه‌گذاری اهمیت زیادی دارد و سرمایه‌گذاران باید متناسب با سطح ریسک‌پذیری و افق سرمایه‌گذاری خود تصمیم‌گیری کنند.

شجاعی در پایان تأکید کرد: بازار سرمایه صرفاً به شاخص کل محدود نمی‌شود و فرصت‌های متعددی در صنایع مختلف از جمله دارویی، سیمانی، کامودیتی‌محور و فناوری‌محور وجود دارد. در نتیجه، سرمایه‌گذاران با بررسی بنیادی شرکت‌ها و شناسایی سهم‌های دارای قیمت مناسب می‌توانند از فرصت‌های موجود در بازار سهام برای سرمایه‌گذاری استفاده کنند.