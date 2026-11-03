باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - در راستای همکاری‌های مشترک دانشگاه شهرکرد و شرکت فولاد مبارکه اصفهان، حمایت مالی از ۳۳ پایان‌نامه دانشجویی با اعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد و ۹۰۴ میلیون ریال به تصویب رسید.



دکتر تقی جاودانی مدیر فناوری دانشگاه اعلام کرد: در مجموع ۴۴ پایان‌نامه دانشجویی از نظر ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و کاربردی و میزان ارتباط با نیازهای صنعت ارزیابی شدند که در نهایت ۳۳ پایان‌نامه مشمول حمایت مالی قرار گرفتند.

همچنین موضوع ارتقای کیفیت تعاملات مشترک صنعت و دانشگاه، شناسایی چالش‌های موجود و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود فرایندهای همکاری نیز مورد توجه قرار گرفت.

حمایت شرکت فولاد مبارکه از پایان‌نامه‌های دانشجویی دانشگاه شهرکرد، گامی مؤثر در راستای تقویت پژوهش‌های مسئله‌محور، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه برای پاسخ‌گویی به نیازهای فناورانه صنعت و توسعه همکاری‌های هدفمند و پایدار میان دانشگاه و صنعت است.