وزیر نیرو در دیدار با استاندار آذربایجان‌غربی بر ضرورت رفع موانع و شتاب‌بخشی به پروژه‌های کلان آب و برق استان تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علی‌آبادی وزیر نیرو که ساعاتی پیش با استقبال رسمی رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان ارشد استانی وارد فرودگاه ارومیه شد. 

هدف اصلی این سفر ارزیابی میدانی آخرین وضعیت طرح‌های کلان حوزه آب و برق، بررسی روند پیشرفت پروژه‌های زیرساختی و پیگیری مطالبات منطقه در بخش مدیریت منابع آبی و توسعه شبکه برق عنوان شده است.

در همین راستا نشست مشترک استاندار آذربایجان‌غربی و وزیر نیرو با حضور جمعی از مدیران استانی برگزار شد.

در این نشست رضا رحمانی با اشاره به پتانسیل‌های گسترده استان در بخش‌های کشاورزی، صنعت و سرمایه‌گذاری، بر ضرورت شتاب‌بخشی به توسعه زیرساخت‌های حیاتی تأکید کرد و خواستار نگاه ویژه وزارت نیرو برای رفع موانع اجرایی و تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار شد.

وزیر نیرو نیز ضمن بررسی چالش‌ها و مطالبات مطرح‌شده بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های آب و برق آذربایجان‌غربی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای پیشبرد سریع‌تر این طرح‌ها تأکید کرد.

حضور هم‌زمان وزیر نیرو و مدیران ارشد این وزارتخانه در کنار مدیریت استان بیانگر عزم مشترک برای عبور از چالش‌های زیرساختی و تبدیل ظرفیت‌های موجود به فرصت‌های واقعی توسعه است که با انسجام مدیریتی، تصمیم‌گیری مؤثر و پیگیری میدانی، شتاب‌بخش حرکت استان به سوی آینده‌ای برخوردارتر خواهد بود

افتتاح و بازدید از پروژه‌های مهم استانی و برگزاری نشست‌های تخصصی با کارشناسان و مسئولان حوزه آب و برق، از دیگر برنامه‌های سفر وزیر نیرو به آذربایجان‌غربی است.

برچسب ها: وزیر نیرو وارد استان شد ، پروژه های برق
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