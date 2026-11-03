باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علی‌آبادی وزیر نیرو که ساعاتی پیش با استقبال رسمی رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان ارشد استانی وارد فرودگاه ارومیه شد.

هدف اصلی این سفر ارزیابی میدانی آخرین وضعیت طرح‌های کلان حوزه آب و برق، بررسی روند پیشرفت پروژه‌های زیرساختی و پیگیری مطالبات منطقه در بخش مدیریت منابع آبی و توسعه شبکه برق عنوان شده است.

در همین راستا نشست مشترک استاندار آذربایجان‌غربی و وزیر نیرو با حضور جمعی از مدیران استانی برگزار شد.

در این نشست رضا رحمانی با اشاره به پتانسیل‌های گسترده استان در بخش‌های کشاورزی، صنعت و سرمایه‌گذاری، بر ضرورت شتاب‌بخشی به توسعه زیرساخت‌های حیاتی تأکید کرد و خواستار نگاه ویژه وزارت نیرو برای رفع موانع اجرایی و تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار شد.

وزیر نیرو نیز ضمن بررسی چالش‌ها و مطالبات مطرح‌شده بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های آب و برق آذربایجان‌غربی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای پیشبرد سریع‌تر این طرح‌ها تأکید کرد.

حضور هم‌زمان وزیر نیرو و مدیران ارشد این وزارتخانه در کنار مدیریت استان بیانگر عزم مشترک برای عبور از چالش‌های زیرساختی و تبدیل ظرفیت‌های موجود به فرصت‌های واقعی توسعه است که با انسجام مدیریتی، تصمیم‌گیری مؤثر و پیگیری میدانی، شتاب‌بخش حرکت استان به سوی آینده‌ای برخوردارتر خواهد بود

افتتاح و بازدید از پروژه‌های مهم استانی و برگزاری نشست‌های تخصصی با کارشناسان و مسئولان حوزه آب و برق، از دیگر برنامه‌های سفر وزیر نیرو به آذربایجان‌غربی است.