نظرسنجی‌ها از پیشتازی حزب دموکرات در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا حکایت دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا امروز سوم نوامبر برگزار می‌شود و نتایج آن می‌تواند موقعیت سیاسی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، را به‌طور قابل‌توجهی تحت تأثیر قرار دهد.

بر اساس نظرسنجی مشترک رویترز و ایپسوس، ۴۶ درصد از رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده قصد دارند در انتخابات کنگره به نامزد‌های دموکرات رأی دهند، در حالی که ۳۸ درصد از جمهوری‌خواهان حمایت می‌کنند. همچنین میزان رضایت از عملکرد ترامپ در میان آمریکایی‌ها حدود ۳۲ درصد گزارش شده است.

بیش از ۵۴.۵ میلیون نفر از شهروندان آمریکایی نیز تا روز انتخابات، رأی خود را به‌صورت زودهنگام به صندوق انداخته‌اند. این آمار نشان‌دهنده مشارکت بالای رأی‌دهندگان است، هرچند به‌تنهایی مشخص نمی‌کند کدام حزب آرای بیشتری کسب خواهد کرد.

تقویت موقعیت دموکرات‌ها در رقابت سنا

بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی‌های نیویورک‌تایمز و مؤسسه سیِنا، نامزد‌های دموکرات در شماری از ایالت‌های تعیین‌کننده برای ترکیب آینده سنا، از رقبای جمهوری‌خواه خود پیشی گرفته‌اند.

در ایالت میشیگان، عبدالسید با ۱۱ واحد درصد از مایک راجرز پیش است. در تگزاس، جیمز تالاریکو با اختلاف هفت واحد درصد از کن پکستون پیشی گرفته و در کانزاس نیز آدام همیلتون، نامزد دموکرات، با پنج واحد درصد اختلاف از راجر مارشال، نامزد جمهوری‌خواه، جلوتر است.

منبع: خبرگزاری یو‌ان‌ان

برچسب ها: انتخابات آمریکا ، حزب دموکرات
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