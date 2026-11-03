بسیج بازوی توانمند شرکت گاز برای ترویج فرهنگ مصرف بهینه گاز در کردستان است

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی در فصل سرد سال گفت: بسیج با برخورداری از ظرفیت گسترده در ادارات، اصناف و محلات می‌تواند نقش مؤثری در ترویج فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی و عبور از شرایط ناترازی گاز ایفا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان  ـ احمد فعله‌گری در نشست مشترک شرکت گاز استان کردستان با مسئولان بسیج ادارات، اصناف و محلات که در سالن جلسات این شرکت برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به شرایط ویژه امسال و ضرورت تأمین پایدار انرژی در فصل زمستان، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و سازمانی برای مدیریت مصرف گاز بیش از گذشته اهمیت دارد.

وی با اشاره به آسیب‌های واردشده به تأسیسات صنعت گاز کشور در جریان حمله وحشیانه دشمن آمریکایی – صهیونیستی  در زمستان گذشته افزود: در این حوادث، چهار پالایشگاه گاز کشور در جنوب مورد تعرض دشمن قرار گرفتند و از مدار تولید خارج شدند؛ همچنین ایستگاه سی‌جی‌اس کامیاران در استان کردستان مورد اصابت قرار گرفت و به‌طور کامل تخریب شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان با قدردانی از تلاش کارکنان صنعت گاز برای تداوم خدمات‌رسانی بیان کرد: با وجود همه دشواری‌ها و خسارت‌های واردشده، کارکنان شرکت ملی گاز ایران با تلاش شبانه‌روزی اجازه ندادند روند خدمت‌رسانی به مردم دچار وقفه شود و با تعهد و مسئولیت‌پذیری پای کار ماندند.

فعله‌گری هدف از برگزاری این نشست را بهره‌گیری از ظرفیت گسترده بسیج در بخش‌های مختلف عنوان کرد و گفت: برای تأمین انرژی و گرمایش منازل مسکونی در زمستان پیش‌رو، ضروری است همه دستگاه‌ها و اقشار جامعه با مدیریت مصرف گاز طبیعی همکاری کنند تا این فصل با کمترین دغدغه سپری شود.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از برنامه‌های ابتکاری و اثربخش در حوزه فرهنگ‌سازی مصرف انرژی اضافه کرد: مصرف بهینه گاز طبیعی باید به‌عنوان یک وظیفه ملی در میان کارکنان دستگاه‌های اجرایی، اصناف و آحاد مردم نهادینه شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان، آگاه‌سازی درباره شرایط ناترازی گاز، توانمندسازی کارکنان در زمینه مصرف بهینه و ایمن، افزایش مشارکت شهروندان و ارتقای دانش عمومی درباره ارزش و اهمیت گاز طبیعی را از مهم‌ترین اهداف این برنامه فرهنگی و آموزشی برشمرد.

فعله‌گری در تشریح اهداف اجرایی این طرح اظهار کرد: مشارکت در پویش‌های مدیریت مصرف گاز در دستگاه‌های دولتی، گفتمان‌سازی و اجرای پویش‌های هدفمند در میان اقشار مختلف بسیج، تولید و انتشار محتوای رسانه‌ای و فضای مجازی، استفاده از گروه‌های جهادی برای پایش میدانی مصرف در ادارات و اصناف و همچنین نظارت بر مصرف بهینه در مساجد، اماکن متبرکه و مراکز نظامی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

وی با اشاره به نقش مؤثر بسیج در پیشبرد برنامه‌های اجتماعی و خدمت‌رسانی به مردم افزود: بر اساس این همکاری، سازمان بسیج ادارات و کارمندان، بسیج اصناف و پایگاه‌های بسیج محلات استان مسئولیت هماهنگی و نظارت بر اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی مصرف بهینه گاز طبیعی را برعهده دارند و شرکت گاز استان نیز آموزش تیم‌های پایش را انجام می‌دهد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان ابراز امیدواری کرد: با تعامل و همکاری دو سویه میان شرکت گاز و مجموعه بسیج، زمینه اصلاح الگوی مصرف، کاهش هدررفت انرژی و استفاده مسئولانه از این سرمایه ملی فراهم شود.

فعله‌گری با اشاره به اهمیت رعایت دمای رفاه در ساختمان‌ها خاطرنشان کرد: تنظیم دمای محیط بین ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتی‌گراد یکی از راهکار‌های مؤثر برای مصرف بهینه گاز و کاهش هزینه‌های خانوار است.

وی با بیان اینکه گاز طبیعی از سرمایه‌های ارزشمند کشور و منابع اصلی تأمین انرژی در بخش‌های خانگی، صنعتی و خدماتی به شمار می‌رود، یادآور شد: مصرف صحیح و مسئولانه این انرژی علاوه بر صیانت از منابع ملی، نقش مهمی در تأمین پایدار گاز برای همه مشترکان دارد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان در پایان با قدردانی از حضور و همکاری مسئولان پایگاه‌های بسیج در حوزه‌های مختلف تأکید کرد: همراهی مردم و رعایت الگوی صحیح مصرف گاز می‌تواند به کارکنان صنعت گاز در ارائه خدمات مطلوب‌تر کمک کند و زمینه عبور از روز‌های سرد سال را با کمترین مشکل فراهم سازد.

 

برچسب ها: کردستان ، شرکت گاز کردستان ، مصرف بهینه گاز
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