بسیج بازوی توانمند شرکت گاز برای ترویج فرهنگ مصرف بهینه گاز در کردستان است

باشگاه خبرنگاران جوان ـ احمد فعله‌گری در نشست مشترک شرکت گاز استان کردستان با مسئولان بسیج ادارات، اصناف و محلات که در سالن جلسات این شرکت برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به شرایط ویژه امسال و ضرورت تأمین پایدار انرژی در فصل زمستان، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و سازمانی برای مدیریت مصرف گاز بیش از گذشته اهمیت دارد.

وی با اشاره به آسیب‌های واردشده به تأسیسات صنعت گاز کشور در جریان حمله وحشیانه دشمن آمریکایی – صهیونیستی در زمستان گذشته افزود: در این حوادث، چهار پالایشگاه گاز کشور در جنوب مورد تعرض دشمن قرار گرفتند و از مدار تولید خارج شدند؛ همچنین ایستگاه سی‌جی‌اس کامیاران در استان کردستان مورد اصابت قرار گرفت و به‌طور کامل تخریب شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان با قدردانی از تلاش کارکنان صنعت گاز برای تداوم خدمات‌رسانی بیان کرد: با وجود همه دشواری‌ها و خسارت‌های واردشده، کارکنان شرکت ملی گاز ایران با تلاش شبانه‌روزی اجازه ندادند روند خدمت‌رسانی به مردم دچار وقفه شود و با تعهد و مسئولیت‌پذیری پای کار ماندند.

فعله‌گری هدف از برگزاری این نشست را بهره‌گیری از ظرفیت گسترده بسیج در بخش‌های مختلف عنوان کرد و گفت: برای تأمین انرژی و گرمایش منازل مسکونی در زمستان پیش‌رو، ضروری است همه دستگاه‌ها و اقشار جامعه با مدیریت مصرف گاز طبیعی همکاری کنند تا این فصل با کمترین دغدغه سپری شود.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از برنامه‌های ابتکاری و اثربخش در حوزه فرهنگ‌سازی مصرف انرژی اضافه کرد: مصرف بهینه گاز طبیعی باید به‌عنوان یک وظیفه ملی در میان کارکنان دستگاه‌های اجرایی، اصناف و آحاد مردم نهادینه شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان، آگاه‌سازی درباره شرایط ناترازی گاز، توانمندسازی کارکنان در زمینه مصرف بهینه و ایمن، افزایش مشارکت شهروندان و ارتقای دانش عمومی درباره ارزش و اهمیت گاز طبیعی را از مهم‌ترین اهداف این برنامه فرهنگی و آموزشی برشمرد.

فعله‌گری در تشریح اهداف اجرایی این طرح اظهار کرد: مشارکت در پویش‌های مدیریت مصرف گاز در دستگاه‌های دولتی، گفتمان‌سازی و اجرای پویش‌های هدفمند در میان اقشار مختلف بسیج، تولید و انتشار محتوای رسانه‌ای و فضای مجازی، استفاده از گروه‌های جهادی برای پایش میدانی مصرف در ادارات و اصناف و همچنین نظارت بر مصرف بهینه در مساجد، اماکن متبرکه و مراکز نظامی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

وی با اشاره به نقش مؤثر بسیج در پیشبرد برنامه‌های اجتماعی و خدمت‌رسانی به مردم افزود: بر اساس این همکاری، سازمان بسیج ادارات و کارمندان، بسیج اصناف و پایگاه‌های بسیج محلات استان مسئولیت هماهنگی و نظارت بر اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی مصرف بهینه گاز طبیعی را برعهده دارند و شرکت گاز استان نیز آموزش تیم‌های پایش را انجام می‌دهد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان ابراز امیدواری کرد: با تعامل و همکاری دو سویه میان شرکت گاز و مجموعه بسیج، زمینه اصلاح الگوی مصرف، کاهش هدررفت انرژی و استفاده مسئولانه از این سرمایه ملی فراهم شود.

فعله‌گری با اشاره به اهمیت رعایت دمای رفاه در ساختمان‌ها خاطرنشان کرد: تنظیم دمای محیط بین ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتی‌گراد یکی از راهکار‌های مؤثر برای مصرف بهینه گاز و کاهش هزینه‌های خانوار است.

وی با بیان اینکه گاز طبیعی از سرمایه‌های ارزشمند کشور و منابع اصلی تأمین انرژی در بخش‌های خانگی، صنعتی و خدماتی به شمار می‌رود، یادآور شد: مصرف صحیح و مسئولانه این انرژی علاوه بر صیانت از منابع ملی، نقش مهمی در تأمین پایدار گاز برای همه مشترکان دارد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان در پایان با قدردانی از حضور و همکاری مسئولان پایگاه‌های بسیج در حوزه‌های مختلف تأکید کرد: همراهی مردم و رعایت الگوی صحیح مصرف گاز می‌تواند به کارکنان صنعت گاز در ارائه خدمات مطلوب‌تر کمک کند و زمینه عبور از روز‌های سرد سال را با کمترین مشکل فراهم سازد.