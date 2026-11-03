تولید اقتصادی و منطقه محور، ضرورت راهبردی آینده صنعت دام و طیور

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - اسداله تیموری‌یانسری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در گردهمایی معاونین بهبود تولیدات دامی استان‌های کشور به میزبانی استان مازندران، با اشاره به ظرفیت قابل توجه بخش دام و طیور در تأمین امنیت غذایی کشور، گفت: صنعت دام و طیور کشور با وجود برخورداری از توانمندی‌های گسترده تولیدی و سهم مؤثر در اقتصاد کشاورزی، همچنان با چالش‌های ساختاری و نوسانات تکرارشونده در حلقه‌های مختلف زنجیره تولید مواجه است که رفع آنها نیازمند سیاست‌گذاری منسجم و برنامه‌ریزی بلندمدت است.

او با اشاره به ظرفیت تولیدی بخش دام و طیور، افزود: تولید بیش از ۲۱ میلیون تن محصولات این بخش، دستاورد ارزشمندی برای کشور است؛ با این حال، اگر مجموع ظرفیت‌ها و محصولات مرتبط با زنجیره تولیدات دامی را در نظر بگیریم، این رقم می‌تواند به بیش از ۲۵ میلیون تن برسد. این ظرفیت نشان‌دهنده جایگاه مهم بخش دام و طیور در مجموعه تولیدات کشاورزی کشور و ضرورت توجه ویژه به تقویت آن است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، تأمین نهاده‌ها، نوسانات قیمت، مسائل مربوط به کیفیت محصولات و محدودیت‌های بازاریابی بین‌المللی را از مهم‌ترین چالش‌های این صنعت برشمرد و گفت: در شرایطی که تولیدکنندگان با مشکلات تأمین نهاده و نوسانات بازار مواجه‌اند، هم‌زمان با مازاد تولید نیز روبه‌رو می‌شوند؛ این وضعیت نشان می‌دهد که نبود یک سیاست پایدار و برنامه جامع مورد توافق همه حلقه‌های زنجیره، یکی از چالش‌های اساسی مدیریت این صنعت است.

تیموری‌یانسری با بیان اینکه مشکلات بخش دام و طیور به‌صورت دوره‌ای در حلقه‌های مختلف زنجیره تولید تکرار می‌شود، افزود: گاهی بحران در تأمین نهاده‌ها، زمانی در تولید جوجه یک‌روزه، مقطعی در تولید مرغ گوشتی و در مرحله‌ای دیگر در بازار و عرضه محصولات بروز می‌کند. این چرخه‌های تکرارشونده ضرورت تحلیل دقیق و علمی مسائل و تدوین راهبردی پایدار برای مدیریت یکپارچه زنجیره تولید را دوچندان می‌کند.

او با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از تجربه‌های میدانی استان‌ها، گفت: گردهمایی معاونین بهبود تولیدات دامی باید فرصتی برای تحلیل مشترک چالش‌ها، شناسایی ظرفیت‌های مغفول‌مانده و تدوین راهکار‌های عملیاتی باشد. همچنین حوزه‌هایی مانند زنبورداری و سایر ظرفیت‌های مکمل تولیدات دامی باید بیش از گذشته در برنامه‌ریزی‌های بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، حرکت به سمت تولید اقتصادی و منطقه‌محور را از ضرورت‌های آینده این صنعت دانست و افزود: تحقق این رویکرد مستلزم همراهی تمام اجزای زنجیره تولید، از تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی تا مدیران، سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و مجموعه‌های پشتیبان است. هیچ حلقه‌ای از زنجیره تولید به‌تنهایی نمی‌تواند مسئولیت تحقق این هدف را بر عهده بگیرد.

تیموری‌یانسری با اشاره به نقش راهبردی معاونین بهبود تولیدات دامی در حمایت از تولید و بازار، گفت: معاونین بهبود تولیدات دامی در استان‌ها از مهم‌ترین پشتیبانان تولیدکنندگان و بازار هستند، اما خود این مجموعه نیز به حمایت و پشتیبانی مؤثر نیاز دارد. برای مثال، ارتباط و هم‌افزایی میان بخش تولیدات گیاهی و دامی در تأمین علوفه و نهاده‌های مورد نیاز باید تقویت شود و برنامه‌های الگوی کشت نیز با نیاز‌های بخش دام و طیور هماهنگ و مکمل یکدیگر باشند.

او افزود: در سطح کلان نیز باید برای کاهش وابستگی‌های این صنعت، برنامه‌های حمایتی مشخص و اثربخش تدوین شود. فرصت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین حمایتی بخش کشاورزی باید به‌درستی شناسایی و برای رفع محدودیت‌ها و تقویت زیرساخت‌های تولید مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، تقویت ارتباط دولت و بخش خصوصی را از دیگر الزامات توسعه این صنعت عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی به‌عنوان متولی اصلی تولید، در مسیر توسعه و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین حرکت می‌کند؛ اما این روند باید با مشارکت مؤثر کارشناسان و مجموعه جهاد کشاورزی همراه باشد تا ظرفیت‌ها و تجربه‌های کارشناسی در سیاست‌گذاری، تدوین برنامه‌ها و جهت‌دهی به سرمایه‌گذاری‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در پایان، هوشمندسازی و توسعه فناورانه را از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر بخش دام و طیور دانست و افزود: آینده این صنعت بدون برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از فناوری، هوشمندسازی فرآیند‌ها و ارتقای بهره‌وری قابل تصور نیست. انتظار می‌رود این گردهمایی با اتکا به تجربه و دانش معاونین بهبود تولیدات دامی استان‌ها، زمینه شناسایی فرصت‌ها، رفع موانع و تدوین راهبرد‌های عملیاتی برای دستیابی به تولیدی پایدار، اقتصادی، باکیفیت و رقابت‌پذیر در سطح ملی و بین‌المللی را فراهم کند.