سفارت آمریکا با اشاره به حملات یمن، درباره احتمال حمله به فرودگاه‌های عربستان و اختلال در پرواز‌ها به کارمندان و شهروندان خود هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آمریکا شامگاه دوشنبه به دلیل نگرانی‌های امنیتی ناشی از حملات موشکی و پهپادی یمن، درباره احتمال وقوع حملات در فرودگاه‌های عربستان سعودی به کارکنان دولتی و شهروندان خود در این کشور هشدار داد.

سفارت آمریکا در ریاض در اطلاعیه‌ای امنیتی که در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، ادعا کرد که یمن اقدامات خصمانه‌ای علیه عربستان انجام داده که شامل حمله به فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی بوده و به کشته شدن غیرنظامیان و اختلال شدید در سفر‌های هوایی منجر شده است.

این سفارتخانه افزود: «این اقدامات خصمانه ممکن است به‌سرعت تشدید شود و از محدوده مناطق مستقیما آسیب‌دیده فراتر برود.»

سفارت آمریکا همچنین اعلام کرد که وزارت خارجه این کشور از ۲۳ اکتبر گذشته، به دلیل نگرانی‌های امنیتی، به کارکنان غیرضروری دولت آمریکا و اعضای خانواده آنها دستور داده است عربستان را ترک کنند.

بر اساس این اطلاعیه، کارکنان دولت آمریکا که در عربستان مشغول به کار هستند، پس از حملات موشکی و پهپادی اخیر به فرودگاه‌های این کشور، برای استفاده از هر یک از فرودگاه‌های عربستان به مجوز ویژه رئیس هیئت دیپلماتیک آمریکا نیاز دارند.

سفارت آمریکا از شهروندان این کشور خواست احتمال حمله به فرودگاه‌ها، بسته شدن حریم هوایی، لغو پرواز‌ها و اختلال در رفت‌وآمد‌های هوایی را در نظر بگیرند.

این سفارتخانه همچنین از شهروندان آمریکایی خواست هنگام استفاده از فرودگاه‌های عربستان حداکثر احتیاط را به خرج دهند و پیش از عزیمت به فرودگاه، وضعیت پرواز‌های خود را مستقیما از شرکت‌های هواپیمایی و فرودگاه‌ها پیگیری کنند.

این هشدار در شرایطی صادر شده است که از ژوئیه گذشته پس از حملات عربستان به فرودگاه صنعا، تنش‌ها و درگیری‌های نظامی میان یمن و این کشور ادامه دارد و حملاتی به تاسیسات هوانوردی و زیرساخت‌های انرژی عربستان انجام شده است.

خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان، روز دوشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که در تماس تلفنی با پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، درباره ادامه حملات یمن به عربستان و همچنین همکاری‌های نظامی دو کشور و تلاش‌ها برای کاهش تنش و مهار بحران‌های منطقه‌ای گفت‌و‌گو کرده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: جنگ یمن ، حمله به عربستان ، حمله به یمن
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