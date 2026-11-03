فرزاد ذوالقدری سرمربی تیم ملی تکواندو بلغارستان، پس از به قتل رسیدن رییس فدراسیون این کشور از سرمربیگری تیم ملی این کشور خداحافظی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته گذشته اسلاوی بینف، نایب‌رئیس اتحادیه تکواندو اروپا و رئیس فدراسیون تکواندو بلغارستان در منزلش در شهر صوفیه هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد. بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، مقتول بر اثر اصابت گلوله به سر جان باخته و یک پوکه فشنگ نیز در محل حادثه کشف شده است.

حالا پس از گذشت یک هفته از این حادثه، فرزاد ذوالقدری، عضو سابق تیم ملی تکواندو و سرمربی تیم ملی تکواندو بلغارستان در صفحه شخصی خود خبر از پایان همکاری با تیم ملی تکواندو بلغارستان داد.

وی در صفحه شخصی خود نوشت: امروز تصمیم گرفتم پایان همکاری خود را با فدراسیون تکواندوی بلغارستان اعلام کنم. همکاری‌ای که برای من هرگز صرفاً یک تعهد حرفه‌ای نبود؛ بلکه مأموریتی بزرگ، چالشی ارزشمند و رؤیایی مشترک برای ساختن آینده‌ای متفاوت برای تکواندوی بلغارستان بود. این مسیر با اعتماد و حمایت مردی آغاز شد که نقشی فوق‌العاده مهم در شکل‌گیری و توسعه این پروژه داشت؛ آقای اسلاوی بینف (Slavi Binev).

مایلم صمیمانه از تمام ورزشکارانی که به من اعتماد کردند، از همکارانی که شانه‌به‌شانه در کنارم تلاش کردند و از همه کسانی که بخشی از این مسیر بودند، قدردانی کنم.

فرزاد ذوالقدری از مهرماه سال ۹۹ هدایت تیم ملی تکواندو بلغارستان را برعهده داشت.

منبع: فارس