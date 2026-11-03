توحید معصومی‌نسب به عنوان قائم‌مقام چهل و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر منصوب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش ستاد خبری جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، ایوب آقاخانی، دبیر چهل و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر طی حکمی «توحید معصومی‌نسب» را به عنوان قائم‌مقام این دوره از جشنواره منصوب کرد.

در متن حکم آقاخانی به معصومی‌نسب چنین آمده است:

بسمه تعالی

هنرمند گرانسنگ 

جناب آقای توحید معصومی‌نسب

تلألوی شاینده‌ی تئاتر کشور همواره در گروی ایمان و باور و سخت‌کوشی و هدفمندی اهالی‌اش بوده و این ایمان با نفس و همراهی مردمان فرهنگ‌دوست این سرزمین بارور شده و شکوفه داده و هوای فرهنگ این خاک را عطرآگین کرده است.

اینک برماست که در چهل و پنجمین دوره جشنواره‌‌ی بین‌المللی تئاتر فجر در این مسیر سخت و مقدس پایمردی کنیم و سبب‌ساز رضایت مخاطبانی شویم که توقع این تلألو را دارند. با توجه به تجربیات ارزنده‌‌ی شما در حوزه‌ تئاتر و مدیریت فرهنگی و اجرایی در جهت تلاش برای تضمین توفیقات برای این مسئولیت خطیر و مقدس، بدینوسیله به عنوان «قائم‌مقام چهل و پنجمین جشنواره‌‌ی بین‌المللی تئاتر فجر» منصوب می‌شوید.

 امید است موفقیت در برگزاری این دوره از جشنواره، کمترین نتیجه این همراهی شما باشد.

به امید روزهای روشن تئاتر کشور

ایوب آقاخانی

دبیر چهل و پنجمین جشنواره‌‌ی بین‌المللی تئاتر فجر

توحید معصومی‌نسب متولد ۱۳۵۴ اردبیل، دانش‌آموخته‌ی کارشناسی بازیگری و کارشناسی ارشد کارگردانی و دارای نشان درجه‌ی دو هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.  در کارنامه‌ی مدیریتی او، سوابقی همچون معاونت هنری تماشاخانه ایران‌شهر، مشاور عالی اداره‌کل هنرهای نمایشی، قائم‌مقامی و معاونت مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری، مشاور عالی مدیر انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس و همچنین مشاور اجرایی معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی به چشم می‌خورد و به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی اداره کل هنرهای نمایشی فعالیت دارد. 

کارگردانی نزدیک به ۳۰ نمایش صحنه‌ای و تله‌تئاتر، حضور مستمر در جشنواره‌های تئاتر فجر و سوره و داوری در رقابت‌های مختلف استانی، منطقه‌ای و ملی، بخشی از فعالیت‌های حرفه‌ای و هنری اوست.

چهل و پنجمین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر فجر با دبیری ایوب آقاخانی در بهمن ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

برچسب ها: جشنواره بین المللی تئاتر فجر ، تئاتر
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