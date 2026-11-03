استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به آمادگی همه‌جانبه استان برای جهش بزرگ توسعه‌ای از ابلاغ الگوهای موفق مدیریت بحران و پدافندی استان در سطح ملی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا رحمانی در نشست مشترک با وزیر نیرو و مدیران دستگاه‌های تابعه وزارتخانه در استان با تجلیل از عملکرد جهادی مجموعه‌های آب و برق در مدیریت شرایط خاص و جنگی اظهار کرد: با برنامه‌ریزی دقیق و آمادگی قبلی از بروز هرگونه خسارت به شهروندان جلوگیری شد و خوشبختانه اقدامات پیشگیرانه آذربایجان‌غربی به الگویی کارآمد برای سایر استان‌های کشور تبدیل گردید.

وی با اشاره به اجرای موفق مانور آمادگی با مشارکت آبفای شش استان کشور، افزود: بیش از ۱۰ دستورالعمل و راهکار اجرایی تدوین‌شده در آذربایجان‌غربی مورد توجه ملی قرار گرفته و به عنوان پروتکل‌های تخصصی به سراسر کشور ابلاغ شده است.

استاندار آذربایجان‌غربی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر شتاب‌گیری توسعه زیرساخت‌های عمرانی از سطح روستاها تا پروژه‌های کلان چندهمتی، خاطرنشان کرد: استان با برخورداری از مزیت‌های بی‌نظیر اقتصادی در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری اکنون در آستانه یک جهش جدی توسعه‌ای قرار دارد که تحقق کامل آن مستلزم حمایت ویژه دولت، وزرا و همگرایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

رحمانی همچنین با اشاره به آخرین وضعیت احیای دریاچه ارومیه تصریح کرد: همدلی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی بار دیگر نشانه‌های امیدبخشی از تداوم حیات و احیای این نگین آبی را رقم زده است.

وی در پایان با تأکید بر لزوم استمرار پشتیبانی وزارت نیرو از طرح‌های زیرساختی استان، خواستار تسریع در تأمین اعتبار و اجرای پروژه‌های حیاتی آذربایجان‌غربی برای رفع دغدغه‌های مردمی و تضمین مسیر توسعه پایدار شد.

برچسب ها: آب و برق ، توسعه استان
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