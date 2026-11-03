سرپرست شرکت نفت و گاز پارس تسریع در بازسازی تأسیسات پالایشگاهی آسیب‌دیده و عملیاتی‌سازی طرح فشارافزایی را از اولویت‌های اصلی در شرایط کنونی برشمرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا مسعودی بر ضرورت تمرکز بر مأموریت‌های راهبردی و اولویت‌های عملیاتی شرکت در شرایط حساس کنونی تأکید کرد.

وی با اشاره به سیاست‌ها و رویکردهای ترسیم‌شده از سوی وزارت نفت برای این دوره، صیانت از ظرفیت تولید و استمرار برداشت از میدان گازی پارس جنوبی را نخستین و مهم‌ترین اولویت شرکت دانست و بیان کرد: در شرایط کنونی، حفظ آنچه در حوزه تولید گاز غنی از میدان پارس جنوبی به دست آمده، اهمیتی اساسی دارد و تحقق این هدف در گرو حمایت مؤثر از مجموعه‌های عملیاتی و فراهم‌کردن بستر مناسب برای تداوم فعالیت‌های تولیدی است.

مسعودی با اشاره به نقش محوری معاونت عملیات و پشتیبانی و تلاش‌های کارکنان منطقه عملیاتی پارس جنوبی در این زمینه افزود: باید با پشتیبانی از نیروهای عملیاتی، فضایی آرام و باثبات برای پیشبرد مأموریت‌ها فراهم شود تا فعالیت‌ها با اتکا به ارزیابی و پذیرش ریسک‌های شناسایی‌شده و با رعایت الزام‌های ایمنی، استمرار تولید از این میدان راهبردی را تضمین کند.

سرپرست شرکت نفت و گاز پارس با تأکید بر تسریع در عملیات بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده و بازگرداندن ظرفیت‌های عملیاتی پارس جنوبی گفت: در حال حاضر بازسازی سه مجموعه پالایشگاهی پارس جنوبی در حال انجام است؛ پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی به دلیل آغاز زودتر عملیات، از پیشرفت مناسب‌تری برخوردار است و فعالیت‌های بازسازی در پالایشگاه‌های فازهای ۹ و ۱۰ و همچنین فازهای ۴ و ۵ نیز با پیشرفت مطلوبی دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت هم‌زمان سرعت، کیفیت و ضوابط اجرایی در بازسازی پالایشگاه‌ها، طرح فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی را از دیگر اولویت‌های راهبردی پیش‌رو برشمرد و با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد: ضروری است با شتاب‌بخشی به فرایندها، زمینه ورود هرچه سریع‌تر این طرح به مرحله اجرا و عملیات فراهم شود.

وی با اشاره به ضرورت تأمین پایدار گاز در فصل سرد سال، عبور مطمئن از زمستان پیش‌رو را مستلزم تمرکز بر پروژه‌های اولویت‌دار، هماهنگی میان بخش‌های مختلف و به‌ ثمر رساندن طرح‌های در حال اجرا دانست و بر ضرورت هم‌سویی برنامه‌های عملیاتی شرکت با نیازهای کشور در این مقطع تأکید کرد.

سرپرست شرکت نفت و گاز پارس در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های تورج دهقانی، مدیرعامل پیشین این شرکت، سرمایه انسانی متخصص و باتجربه را از مهم‌ترین پشتوانه‌های این مجموعه در پیشبرد مأموریت‌های توسعه‌ای و تولیدی توصیف کرد.

مسعودی با اشاره به سابقه فعالیت خود در شرکت نفت و گاز پارس از سال ۱۳۹۰، توان تخصصی و تعهد سازمانی کارکنان و کارشناسان این مجموعه را سرمایه‌ای ارزشمند برای صنعت نفت دانست و گفت: این شرکت در طول سال‌های فعالیت خود از نیروهای توانمند و متخصصی برخوردار بوده است که با تعهد و تلاش مستمر، طرح‌های بزرگ و پیچیده‌ای همچون پروژه‌های ۳۵ ماهه و قراردادهای بیع متقابل را به سرانجام رسانده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت هم‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی و مدیریتی موجود افزود: این سرمایه انسانی ارزشمند، با تعامل و هم‌افزایی بیشتر، توان رقم‌زدن دستاوردهای مؤثرتر را دارد و می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌های صنعت نفت و تحقق تعهدات وزارت نفت در برابر دولت و مردم ایفا کند.

برچسب ها: نفت وگاز ، پارس جنوبی
خبرهای مرتبط
تداوم تولید گاز در فاز ۱۴ پارس جنوبی با اجرای تعمیرات و راه‌اندازی واحد‌های عملیاتی
تأمین ۳ میلیارد لیتر سوخت ذخیره نیروگاهی
پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی با تمام ظرفیت به مدار می‌آید
بازگشت ۱۰۰ میلیون مترمکعب ظرفیت آسیب‌دیده گاز تا پیش از زمستان در دستور کار
سرپرست وزارت نفت:
صنعت نفت با شتاب‌بخشی به پروژه‌های توسعه‌ای برای فصل زمستان آمادگی کامل دارد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رشد ۱۳۰ درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی
ترافیک سنگین در آزادراه تهران-کرج-قزوین و تهران
اختصاص ۹۲ همت به پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید
نیمی از بازار لوازم آرایشی در اختیار قاچاق است /ایران هفتمین کشور پرمصرف لوازم آرایشی در جهان
تخصیص آب بخش کشاورزی به ۶۹ میلیارد مترمکعب رسید
آخرین اخبار
تخصیص آب بخش کشاورزی به ۶۹ میلیارد مترمکعب رسید
نیمی از بازار لوازم آرایشی در اختیار قاچاق است /ایران هفتمین کشور پرمصرف لوازم آرایشی در جهان
اختصاص ۹۲ همت به پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید
رشد ۱۳۰ درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی
ترافیک سنگین در آزادراه تهران-کرج-قزوین و تهران
ضوابط مربوط به صدور تعهدنامه بانک‌ها برای فروش نفت کارگزاران مصوب شد
سازمان نقشه‌برداری باید در کنار سازمان برنامه و بودجه قرار گیرد
اختلاف وزارتخانه‌های صمت و نیرو بر سر مسئولیت حمل سوخت؛ توپ در زمین مصرف‌کنندگان
لزوم تقویت نقش کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران
ممنوعیت سه‌ساله احداث شهرک و شهر جدید در تهران و البرز/ ظرفیت طرح‌های موجود برای ۵ میلیون نفر دیگر
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از سمت غرب کشور
تداوم تولید گاز در فاز ۱۴ پارس جنوبی با اجرای تعمیرات و راه‌اندازی واحد‌های عملیاتی
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۲ آبان
سازوکار رجیستری گوشی‌های مسافری ساماندهی می‌شود
تولید گاز پالایشگاه شهید هاشمی‌نژاد ۲۲ درصد افزایش یافت
اتابک: بخشی از ارز صادراتی باید در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد
ایرادات مطالبات ارزی واردکنندگان برطرف شد/ مصوبه در انتظار تأیید نهایی
تاب‌آوری جامعه به تاب‌آوری صنعت برق گره خورده است
سبز پوشی شاخص کل بورس/ شرط بازگشت بورس به ریل صعودی مشخص شد؟
آغاز طرح نوسازی وانت‌های فرسوده با تسهیلات ۱.۱ میلیارد تومانی
تقویت ظرفیت‌های عملیاتی در بنادر کشور
تأمین ۳ میلیارد لیتر سوخت ذخیره نیروگاهی
صادرات ۴۸ میلیون دلاری داروهای دامپزشکی ایران به بیش از ۱۶ کشور
افزایش ۱۷۵ واحدی شاخص کل بورس
وصول ۷۵ درصد از درآمد‌های مالیاتی در ۶ ماهه ابتدایی سال
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۵
روش‌های بازیابی رمز کارت سوخت اعلام شد/ از سامانه اینترنتی تا مراجعه حضوری
۸۵ همت ارزش‌آفرینی در مولدسازی دارایی‌های دولت
تداوم تولید و بازسازی پالایشگاه‌ها اولویت اصلی نفت و گاز پارس
بازار سرمایه صرفاً به شاخص کل محدود نمی‌شود/ اصلاح شاخص کل به پایان رسیده است؟