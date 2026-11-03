باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا مسعودی بر ضرورت تمرکز بر مأموریت‌های راهبردی و اولویت‌های عملیاتی شرکت در شرایط حساس کنونی تأکید کرد.

وی با اشاره به سیاست‌ها و رویکردهای ترسیم‌شده از سوی وزارت نفت برای این دوره، صیانت از ظرفیت تولید و استمرار برداشت از میدان گازی پارس جنوبی را نخستین و مهم‌ترین اولویت شرکت دانست و بیان کرد: در شرایط کنونی، حفظ آنچه در حوزه تولید گاز غنی از میدان پارس جنوبی به دست آمده، اهمیتی اساسی دارد و تحقق این هدف در گرو حمایت مؤثر از مجموعه‌های عملیاتی و فراهم‌کردن بستر مناسب برای تداوم فعالیت‌های تولیدی است.

مسعودی با اشاره به نقش محوری معاونت عملیات و پشتیبانی و تلاش‌های کارکنان منطقه عملیاتی پارس جنوبی در این زمینه افزود: باید با پشتیبانی از نیروهای عملیاتی، فضایی آرام و باثبات برای پیشبرد مأموریت‌ها فراهم شود تا فعالیت‌ها با اتکا به ارزیابی و پذیرش ریسک‌های شناسایی‌شده و با رعایت الزام‌های ایمنی، استمرار تولید از این میدان راهبردی را تضمین کند.

سرپرست شرکت نفت و گاز پارس با تأکید بر تسریع در عملیات بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده و بازگرداندن ظرفیت‌های عملیاتی پارس جنوبی گفت: در حال حاضر بازسازی سه مجموعه پالایشگاهی پارس جنوبی در حال انجام است؛ پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی به دلیل آغاز زودتر عملیات، از پیشرفت مناسب‌تری برخوردار است و فعالیت‌های بازسازی در پالایشگاه‌های فازهای ۹ و ۱۰ و همچنین فازهای ۴ و ۵ نیز با پیشرفت مطلوبی دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت هم‌زمان سرعت، کیفیت و ضوابط اجرایی در بازسازی پالایشگاه‌ها، طرح فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی را از دیگر اولویت‌های راهبردی پیش‌رو برشمرد و با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد: ضروری است با شتاب‌بخشی به فرایندها، زمینه ورود هرچه سریع‌تر این طرح به مرحله اجرا و عملیات فراهم شود.

وی با اشاره به ضرورت تأمین پایدار گاز در فصل سرد سال، عبور مطمئن از زمستان پیش‌رو را مستلزم تمرکز بر پروژه‌های اولویت‌دار، هماهنگی میان بخش‌های مختلف و به‌ ثمر رساندن طرح‌های در حال اجرا دانست و بر ضرورت هم‌سویی برنامه‌های عملیاتی شرکت با نیازهای کشور در این مقطع تأکید کرد.

سرپرست شرکت نفت و گاز پارس در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های تورج دهقانی، مدیرعامل پیشین این شرکت، سرمایه انسانی متخصص و باتجربه را از مهم‌ترین پشتوانه‌های این مجموعه در پیشبرد مأموریت‌های توسعه‌ای و تولیدی توصیف کرد.

مسعودی با اشاره به سابقه فعالیت خود در شرکت نفت و گاز پارس از سال ۱۳۹۰، توان تخصصی و تعهد سازمانی کارکنان و کارشناسان این مجموعه را سرمایه‌ای ارزشمند برای صنعت نفت دانست و گفت: این شرکت در طول سال‌های فعالیت خود از نیروهای توانمند و متخصصی برخوردار بوده است که با تعهد و تلاش مستمر، طرح‌های بزرگ و پیچیده‌ای همچون پروژه‌های ۳۵ ماهه و قراردادهای بیع متقابل را به سرانجام رسانده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت هم‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی و مدیریتی موجود افزود: این سرمایه انسانی ارزشمند، با تعامل و هم‌افزایی بیشتر، توان رقم‌زدن دستاوردهای مؤثرتر را دارد و می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌های صنعت نفت و تحقق تعهدات وزارت نفت در برابر دولت و مردم ایفا کند.