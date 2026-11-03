معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از عزم وزارت جهاد کشاورزی در ساماندهی بازار داخلی و صادرات مرکبات استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - هادی باقری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در جلسه‌ای با حضور برومندی معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی و اسداله تیموری‌یانسری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، با اشاره به عزم جدی وزارت جهاد کشاورزی در ساماندهی بازار داخلی و صادرات مرکبات استان، گفت: هدف از برگزاری این جلسه، بررسی آخرین وضعیت بازار داخلی و صادرات نارنگی و پرتقال و اتخاذ راهکار‌های عملی برای تقویت صادرات و تعادل بازار است.

او در ادامه با تأکید بر لزوم هماهنگی میان تولید، تنظیم بازار و صادرات، افزود: ساماندهی بازار مرکبات نیازمند تصمیم‌های هماهنگ در حوزه تولید، برداشت، نگهداری، حمل‌ونقل و عرضه است و باید با رصد مستمر بازار، از نوسان‌های غیرضروری قیمت جلوگیری شود.

باقری با اشاره به اهمیت کیفیت و بسته‌بندی در صادرات، گفت: تقویت صادرات نارنگی و پرتقال استان با رعایت استاندارد‌های کیفی، بسته‌بندی مناسب و برنامه‌ریزی برای بازار‌های هدف، از اولویت‌های سازمان است.

او افزود: در جلسه مقرر شد پیشنهاد‌ها و راهکار‌های مطرح‌شده برای بهبود بازار داخلی و تقویت صادرات مرکبات استان جمع‌بندی و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و فعالان زنجیره تولید تا مصرف پیگیری شود.

باقری در پایان با اشاره به اهمیت این موضوع در حمایت از بخش کشاورزی و اقتصاد مقاومتی، گفت: ساماندهی بازار و تقویت صادرات مرکبات، علاوه بر افزایش درآمد باغداران و ایجاد اشتغال پایدار، به کاهش ضایعات، تقویت امنیت غذایی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی کمک می‌کند؛ از این‌رو هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و فعالان زنجیره تولید تا مصرف ضروری است.