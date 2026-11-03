باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعلیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۲ آبان) در پاسخ به سوال روح‌الله نجابت نماینده شیراز و زرقان گفت: آموزش و پرورش در سخت‌ترین شرایط کشور نتایج درخشان و رکوردهای بی‌نظیری ببه دست آورده است. مشارکت بیش از ۴۷ همتی خیرین که باعث شد بیش از ۴ هزار و ۷۰۰ واحد آموزشی در قالب ۲۳ هزار کلاس درس ساخته شده و سرانه فضای آموزشی را از ۵.۲۸ به ۵.۵۹ متر مربع افزایش داد.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: بازسازی و بهره برداری از ۱۲۸۸ واحد آسیب دیده آموزشی در جنگ، هوشمندسازی بیش از ۲۵ هزار کلاس درس، استانداردسازی سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی بیش از ۵۰ هزار کلاس درس، افزایش بیش از ۳۰۰ سرور به زیرساخت‌های شبکه شاد، اتصال ۴۴۰۰ کلاس درس به شبکه فیبر نوری و ایجاد ۶ هزار فضای ورزشی و چمن مصنوعی در مدارس و بهبود سرانه ورزشی، افزایش پیش دبستانی از ۴۲ درصد به ۷۷ درصد و افزایش نرخ پوشش دبستانی به ۹۸ درصد و کاهش بازماندگان از تحصیل، ارتقای میانگین معدل امتحانات نهایی به میزان ۱.۱۵ نمره، افزایش مدال‌های طلای کسب شده به ۱۸ مدال در المپیادهای جهانی و ۱۳۴ مدال ورزشی و کسب تاریخی‌ترین رکورد در ۴۷ سال اخیر، برگزاری آیین اعتکاف با حضور ۸۰۰ هزار دانش‌آموزش در بیش از ۶ هزار مسجد، غربالگری بیش از ۱۴ میلیون دانش‌آموز در حوزه آسیب‌های اجتماعی و توسعه و ترویج فرهنگ نماز، راه اندازی ۱۹۰ مدرسه حفظ و قرائت قرآن و زمینه‌سازی نماز جماعت در ۷۰ هزار مدرسه از جمله اقدامات وزارت آموزش و پرورش بوده است.

کاظمی تدوین و تصویب آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان، صدور احکام بیش از ۳۰۵ هزار معلم و پرداخت مطالبات فرهنگیان، از جمله پاداش آنان، به‌روز شدن پرداخت مطالبات و بهبود وضعیت نیروهای حق‌التدریس آزاد را از دیگر اقدامات این وزارتخانه عنوان کرد.

وی با اشاره به اقدامات وزارت آموزش و پرورش در دوران جنگ و پس از آن گفت: با رویکرد حمایت از حضور مردم در میدان و خیابان و استمرار آموزش، برنامه‌های متعددی در سه بستر مدرسه تلویزیونی ایران، شبکه آموزشی شاد و بسترهای آفلاین تدوین و اجرا شد.

وزیر آموزش و پرورش اختصاص هفت هزار و ۸۰۰ مدرسه به عنوان کانون تربیتی برای حمایت از حضور حماسی مردم در خیابان‌ها را از جمله این اقدامات دانست و افزود: تقویت فعالیت‌های پرورشی و فرهنگی، توسعه فرهنگ اقامه نماز و قرآن و ترویج زیست عفیفانه از اولویت‌های این وزارتخانه در شرایط حساس کشور بوده است.

کاظمی همچنین با اشاره به اهمیت روایتگری جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان گفت: بازتاب این رویدادها در کتاب‌های درسی و فعالیت‌های فوق‌برنامه آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه سه سیاست کلیدی عدالت، کیفیت و هویت در صدر برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش قرار دارد، اظهار کرد: در حوزه عدالت، افزایش پوشش تحصیلی، توجه ویژه به مناطق محروم، کاهش تنوع مدارس، تقویت مدارس دولتی و حذف مدارس سنگی و کانکسی به طور جدی دنبال می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در حوزه کیفیت نیز اصلاح و بهبود روش‌های یادگیری، آموزش هوش مصنوعی به معلمان و استفاده از آن در فرآیند یادگیری، مهارت‌آموزی و توسعه پوشش هنرستان‌ها در دستور کار قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که در یک سال گذشته ۹۵ درصد معلمان آموزش‌های مرتبط با هوش مصنوعی را دریافت کرده‌اند.

کاظمی در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت هویت اسلامی و ملی دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: پرچم و وطن، فرهنگ ایثار و شهادت و استکبارستیزی از مؤلفه‌های مهم هویت دانش‌آموزان است و تلاش می‌کنیم ضمن رعایت حقوق داوطلبان، از حریم پاک و مقدس نظام تعلیم و تربیت صیانت کنیم و با پرهیز از افراط و تفریط، زمینه حضور بهترین و شایسته‌ترین افراد در کسوت معلمی را فراهم آوریم.

وزیر آموزش و پرورش افزود: گزینش غلط با هیچ اقدام جبرانی برطرف نمی‌شود لذا گزینش حاصله جزو خط قرمزهای وزارت آموزش و پرورش بوده و بر همین اساس انقلابی‌ترین و متدین‌ترین نیروهای آموزش و پرورش در گزینش مشغول به کارند، شما شاهد مراجعه تعداد زیادی از متقاضیانی بودید که از نحوه گزینش و یا اعلام نظر گزینش در یکی از مراحل نگران و شاکی بودند، لذا رسیدگی و پاسخگویی و توجه به تقاضاها و مراجعاتی که داشتند، در چارچوب ضوابط و مقررات برای حل مشکلات مردم و در نهایت بهترین و شایسته‌ترین افراد برای معلمی انتخاب شدند.

وی ادامه داد: دخالت دادن سلایق شخصی و خدای نکرده هوای نفس و پرهیز از افراط و تفریح و صرفا با فصل‌الخطاب قرار دادن قانون مورد توجه قرار گرفته است. موضوع بررسی صلاحیت‌های عمومی و به معنای خاص آن گزینش بر اساس قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه‌های اجرایی همان قانون صورت می‌پذیرد.

کاظمی اظهار داشت: بررسی صلاحیت‌های گزینش و اعلام نظر نهایی به صورت تایید یا عدم تایید می‌باشد و تفاضل نمره یا امتیاز در گزینش ملاک عمل نمی‌باشد، در واقع گزینش فقط دو گزینه احراز یا عدم احراز را اعلام می‌نماید. متعاقب آن و پس از اعلام ارزیابی‌های علمی در صورتی که داوطلبی در پردازش نهایی واجد شرایط علمی و تخصصی بوده، ولی در مرحله بدوی صلاحیت وی به تایید گزینش نرسیده باشد. به موجب ماده ۱۴ قانون گزینش در مراحل تجدید نظر اول و دوم و دیوان عدالت اداری در هیات عالی گزینش پژوهش خواهی می‌نماید.

وی اضافه کرد: استعلام از مراجع چهارگانه، تحقیقات محلی و مصاحبه‌های حضوری است که همه این موارد با دقت انجام شده است و آمادگی داریم هر پرونده های که لازم باشد نیز با حضور هر کدام از شما نمایندگان محترم به صورت موردی و با دقت مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم.

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: همه شما مستحضرید که در مرحله دیوان عدالت اداری علی رغم رد شدن یک فرد در مراحل اول و دوم، آرایی به نفع آنان صادر می‌شود که از حیطه اختیارات آموزش و پرورش خارج است، بر همین اساس حدود ۵۵ درصد پرونده‌های ارجاعی در سال ۱۴۰۲ و حدود ۲۷.۷ درصد آرا در سال ۱۴۰۳ برای رد شدگان گزینش مثبت شده است.

کاظمی ادامه داد: گزینش وزارت آموزش و پرورش انتخاب معلمان اصلح را سرلوحه کار خود قرار داده و تلاش می‌کنیم تا با رعایت حقوق داوطلبان از حریم پاک و مقدس نظام تعلیم و تربیت صیانت نموده و با توجه ویژه به قانون مترقی گزینش که حاصل زحمات نمایندگان شریف مردم می‌باشد، اقدامات خود را برنامه ریزی و اجرا نماییم و ضمن پرهیز از افراط و تفریط از حقوق معلمان پاسداری نماییم و تلاش می‌کنیم بهترین‌ها و شایسته‍ترین‌های مرز و بوم در کسوت معلمی مشغول به کار شوند.