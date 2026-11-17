باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی‌راد - بازگشت میانجی‌های قطری به تهران در دومین روز نوامبر، در شرایطی انجام شد که مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در دوحه بدون توافق نهایی پایان یافته بود.

به گزارش رویترز، رایزنی‌ها با هدف پایان‌دادن به جنگ ادامه دارد و پیش‌نویس توافقی هم هنوز در حال بررسی است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دونالد ترامپ هر روز یک حرف می‌زند؛ او یکی روز از احتمال اقدام نظامی تازه علیه ایران سخن می‌گوید و یک روز هم از حصول توافق بین ایران و آمریکا؛ در این بین تهران هم بر ضرورت رفع محاصره و تحریم‌ها پیش از ورود به مراحل بعدی توافق تأکید دارد.

قطر؛ میانجی‌گری در سایه تهدید‌های نظامی

قطر در روز‌های اخیر تلاش کرده با انتقال پیام‌ها میان تهران و واشنگتن، مسیر دیپلماسی را باز نگه دارد. بازگشت میانجی‌های قطری به تهران پس از پایان مذاکرات دوحه، نشان داد رایزنی‌ها متوقف نشده و همچنان امکان بررسی پیشنهاد‌های جدید وجود دارد.

با این حال، ادامه تهدید‌های نظامی آمریکا و اختلاف بر سر ترتیب اجرای توافق، دستیابی به نتیجه نهایی را دشوار کرده است. واشنگتن خواهان ورود زودهنگام به پرونده هسته‌ای است، اما تهران تأکید دارد که ابتدا باید محاصره بنادر ایران پایان یابد و محدودیت‌های صادرات نفت برطرف شود.

یکی از مهم‌ترین اختلافات تهران و واشنگتن، نه صرفاً بر سر محتوای توافق، بلکه درباره ترتیب اجرای تعهدات است. ایران خواهان رفع محاصره دریایی، کاهش محدودیت‌های نفتی و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده است؛ در مقابل، آمریکا می‌خواهد پرونده هسته‌ای از ابتدای مذاکرات در دستور کار قرار گیرد. این اختلاف نشان می‌دهد که مسئله اصلی، اعتماد متقابل و تضمین اجرای تعهدات است. از نگاه تهران، ورود به مذاکرات گسترده‌تر بدون دریافت تضمین‌های عملی، می‌تواند به تکرار تجربه توافق‌های ناپایدار منجر شود.

اما نقش‌آفرینی قطر تنها از ملاحظات دیپلماتیک ناشی نمی‌شود. ساختار اقتصادی این کشور به شدت به صادرات گاز طبیعی وابسته است و مجموعه عظیم رأس لفان به عنوان قلب تپنده اقتصاد قطر، سهمی تعیین‌کننده در بازار جهانی انرژی دارد. به همین دلیل هرگونه تنش نظامی در منطقه مستقیماً امنیت اقتصادی این کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تجربه جنگ اخیر نیز نشان داد که حتی کشور‌هایی که تلاش می‌کنند روابط متوازنی با بازیگران مختلف منطقه داشته باشند، از پیامد‌های درگیری‌ها مصون نیستند.

قطر در سال‌های گذشته همزمان روابط نزدیکی با آمریکا، ایران و گروه‌های مختلف منطقه‌ای حفظ کرده و همین ویژگی به آن امکان داده تا نقش واسطه را ایفا کند. با این حال تجربه محاصره توسط عربستان، حملات اسرائیل و آسیب به برخی زیرساخت‌های حیاتی در جریان جنگ اخیر نشان داده که سیاست موازنه‌گرایانه نیز تضمین‌کننده امنیت کامل نیست.

در نهایت، بازگشت قطر به صحنه میانجی‌گری را می‌توان تلاشی برای کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و حفاظت از منافع اقتصادی این کشور دانست. تجربه دوحه نشان می‌دهد در خاورمیانه امروز، حتی فعال‌ترین میانجی‌ها نیز نمی‌توانند خود را کاملاً از پیامد‌های رقابت‌های منطقه‌ای دور نگه دارند و امنیت همچنان کالایی کمیاب و پرهزینه باقی مانده است.

نباید فراموش کنیم که مشکل قطر فقط آسیب فیزیکی به تأسیسات نیست. تقریباً تمام صادرات ال‌ان‌جی این کشور باید از تنگه هرمز عبور کند؛ مسیری که بر اساس داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی، در سال ۲۰۲۵ نزدیک به یک‌پنجم تجارت جهانی گاز طبیعی مایع از آن عبور کرده است.

برخلاف برخی کشور‌های صادرکننده نفت، قطر مسیر جایگزین عملیاتی برای انتقال گسترده گاز مایع خود به بازار‌های جهانی ندارد. خط لوله دلفین، گاز قطر را به امارات و عمان منتقل می‌کند، اما ظرفیت مازاد محدودی دارد و نمی‌تواند جایگزین صادرات عظیم گاز شود.

از طرف دیگر، پایانه‌های صادرات ال‌ان‌جی عمان نیز با ظرفیت بالایی فعالیت می‌کنند و امکان جذب حجم بزرگی از گاز قطر را ندارند. به همین دلیل، حتی اگر تولید در رأس‌لفان از سر گرفته شود، بدون امنیت مسیر دریایی، امکان بازگشت درآمد‌های صادراتی وجود ندارد.

فشار اقتصادی یکی از دلایل مهم تلاش دیپلماتیک قطر برای جلوگیری از گسترش جنگ است. برای دوحه، تداوم درگیری فقط اختلال در صادرات نیست؛ بلکه خطر آسیب به زیرساخت‌های راهبردی را هم به همراه دارد. رأس‌لفان، میدان گازی شمال، پالایشگاه‌ها و مجموعه صنعتی مسیعید، کارخانه گاز به مایعات پرل و تأسیسات استخراج نفت در میدان‌هایی مانند الشاهین و دخان آسیب به هر یک از این مراکز در هر جنگ احتمالی آتی می‌تواند تولید و صادرات نفت، گاز، میعانات و فرآورده‌های قطر را کاملا مختل کند؛ از همین رو، دوحه در هفته‌های اخیر نقش میانجی خود میان تهران و واشنگتن را تقویت کرده است.

دیپلماسی یا فشار؛ آزمون واقعی واشنگتن

ادامه میانجی‌گری‌های قطر، پاکستان و یا حتی عراق و عمان، یک پیام روشن دارد: دیپلماسی زمانی می‌تواند به نتیجه برسد که از ابزار فشار برای تحمیل خواسته‌های یک‌طرفه استفاده نشود. برای ایران، حفظ مسیر مذاکره به معنای عقب‌نشینی از مطالبات نیست؛ بلکه به معنای پیگیری توافقی است که در آن رفع محاصره، کاهش تحریم‌ها و تأمین منافع ملی، بخشی از تعهدات عملی طرف مقابل باشد.

باید تاکید کرد که در مذاکرات، صرف ادامه گفت‌و‌گو نشانه موفقیت نیست؛ معیار اصلی، تبدیل تعهدات سیاسی به اقدام قابل سنجش و قابل راستی‌آزمایی است. از این منظر، بازگشت میانجی‌های قطری برای میانجی‌گری می‌تواند فرصتی برای پیشبرد دیپلماسی باشد، اما نتیجه نهایی به میزان آمادگی واشنگتن برای پذیرش تعهدات متقابل بستگی دارد.