پسر رئیس‌جمهور پیشین آمریکا ضمن متهم کردن ترامپ به نژادپرستی و اسلام‌هراسی در قبال نامزد مسلمان دموکرات‌ها در میشیگان، هشدار داد شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای می‌تواند زمینه‌ساز اقدام نظامی جدید آمریکا علیه ایران شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - هانتر بایدن، پسر جو بایدن، در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، دونالد ترامپ را به دلیل اظهاراتش درباره عبدالسید، نامزد دموکرات انتخابات سنا، «نژادپرستی تمام‌عیار» خواند.

ترامپ بارها از عبدالسید، نامزد مسلمان انتخابات سنا در ایالت میشیگان، انتقاد کرده است. رئیس‌جمهور آمریکا در یکی از تجمع‌های انتخاباتی، او را «دیوانه جهادی» توصیف کرد و گفت در صورت انتخاب شدن وی، کنگره باید «برای عبدالسید یک دستگاه فلزیاب ویژه» تهیه کند.

هانتر بایدن روز دوشنبه در گفت‌وگو با برنامه «نیوزنایت» شبکه بی‌بی‌سی، در واکنش به این اظهارات گفت: «دونالد ترامپ یک نژادپرست تمام‌عیار است. به نظر من او اسلام‌هراس است و از اساس نژادپرست است. این حرف‌ها صرفاً گمانه‌زنی من نیست؛ شواهد آن کاملاً آشکار است.»

وی افزود: «صرفاً به این دلیل که نام او عبدالسید است، باید از دستگاه فلزیاب عبور کند؟ چه چیزی جز مسلمان بودن او می‌تواند چنین برخوردی را با فردی که در ایالت میشیگان متولد شده و نامزد مجلس سنای آمریکا است، توجیه کند؟»

هانتر بایدن ابراز امیدواری کرد که چنین ادبیاتی از سیاست آمریکا کنار گذاشته شود و تأکید کرد: «او یک نژادپرست اسلام‌هراس است.»

ترامپ پیش‌تر در واکنش به اتهام‌های نژادپرستی گفته بود: «من کمترین میزان نژادپرستی را در میان افرادی دارم که تاکنون ملاقات کرده‌اید.»

هشدار درباره احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه ایران

هانتر بایدن در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با اشاره به پیش‌بینی نظرسنجی‌ها درباره احتمال پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای و کسب اکثریت در هر دو مجلس نمایندگان و سنا، درباره اقدامات احتمالی ترامپ پس از انتخابات هشدار داد.

وی گفت در صورت شکست جمهوری‌خواهان، مردم باید درباره اقدام بعدی ترامپ در قبال ایران «بسیار، بسیار، بسیار، بسیار نگران» باشند.

او در ادامه با اشاره به احتمال استفاده از تسلیحات متعارف قدرتمند آمریکا، از جمله بمب موسوم به «مادر همه بمب‌ها» (MOAB)، گفت ترامپ پیش‌تر این سلاح را به‌عنوان نوعی «بمب هسته‌ای کوچک» توصیف کرده است.

هانتر بایدن با اشاره به اظهارات ترامپ مبنی بر اینکه پس از سه‌شنبه «همه گزینه‌ها روی میز خواهد بود»، افزود: «فکر می‌کنم او آن‌قدر غیرقابل پیش‌بینی است که ممکن است چنین اقدامی انجام دهد و نمی‌دانم چه کسی می‌تواند جلوی او را بگیرد. همه ما باید به‌شدت نگران اتفاقی باشیم که ممکن است در ادامه رخ دهد.»

منبع: هاف‌پست انگلیس

برچسب ها: انتخابات آمریکا ، جنگ ایران و آمریکا ، پسر بایدن
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