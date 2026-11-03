سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از ارسال ۴۶۰ تن گوشت مرغ به تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - حسین اسلامی سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به آمار ارسالی مرغ به میادین و فروشگاه‌های تهران در تاریخ ۱۲ آبان، گفت: در این تاریخ، ۱۴۱ هزار و ۶۸۹ کیلوگرم مرغ به میادین تهران و ۶۷ هزار و ۶۹۶ کیلوگرم به فروشگاه‌های تهران ارسال شده است.

او افزود: جمع مرغ آماده طبخ ارسالی به تهران ۲۰۹ هزار و ۳۸۵ کیلوگرم و مرغ زنده ارسالی به کشتارگاه تهران ۱۱۳ هزار و ۹۵۰ قطعه بوده است. همچنین جمع گوشت مرغ ارسالی به تهران به ۴۶۰ هزار و ۷۵ کیلوگرم رسیده است.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: گوشت مرغ توزیعی با احتساب قطعه‌بندی و کاله در استان مازندران ۳۳۷ هزا رو ۷۹۸ کیلوگرم بوده است.

اسلامی افزود: علاوه بر آمار فوق، از طریق استان‌های گلستان و گیلان و فروشگاه زنجیره‌ای افق کوروش نیز مرغ آماده طبخ در استان توزیع می‌گردد.

او در ادامه به ارسال مرغ به سایر استان‌ها اشاره کرد و گفت: گوشت مرغ آماده به طبخ ارسالی به سایر استان‌ها ۸۱ هزار و ۲۹۲ کیلوگرم و مرغ زنده ارسالی به سایر استان‌ها ۷۸۴۰۰ قطعه سمنان ۳۸۴۰۰، گلستان ۱۹۰۰۰ و گیلان ۲۱۰۰۰ قطعه بوده است.