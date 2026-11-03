باشگاه خبرنگاران جوان - «محمدرضا عارف» امروز سه‌شنبه در بازدید از سازمان نقشه‌برداری کشور و در دیدار با مدیران این مجموعه، اظهار داشت: نقشه‌ها بخش مهمی از فعالیت‌های این سازمان را تشکیل می‌دهد، اما تمام وظایف آن را در بر نمی‌گیرد.

وی نقش این سازمان در اداره کشور، برنامه‌ریزی برای توسعه و صیانت از منافع و منابع ملی، نقشی اساسی دانست و افزود: در طول دست‌کم ۴۰ سال گذشته، بحث جابه‌جایی این سازمان و انتقال آن به نهاد‌های مختلف، به‌طور مرتب مطرح بوده است، اما به اعتقاد من، همواره تصمیم درستی در این زمینه گرفته شده است. این سازمان، به دلیل اهمیت و جایگاه حاکمیتی خود، باید در کنار نهاد برنامه‌ریزی و برنامه کشور و همچنین در کنار سازمانی که منابع کشور را در اختیار دارد، قرار بگیرد تا این مجموعه‌ها بتوانند به‌صورت مکمل یکدیگر فعالیت کنند.

انسجام و تاب‌آوری امروز جامعه مرهون خون رهبر شهید انقلاب است

معاون اول رئیس‌جمهور، همچنین با گرامیداشت یاد و خاطر رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: افتخار می‌کنیم که رهبری داشتیم که از برجستگی‌ها و ویژگی‌های ممتازی برخوردار بودند. شهادت ایشان چه در دوران رهبری و چه حتی پیش از پیروزی انقلاب، برای ما، جوانان، دانشجویان، رزمندگان و مبارزان، ضایعه‌ای سنگین و بزرگ بود. البته برکت خون این شهید، پایداری، تاب‌آوری و انسجامی است که امروز در صحنه جامعه شاهد آن هستیم. بیش از هشت ماه است که مردم شب‌ها به خیابان‌ها می‌آیند و خسته نشده‌اند و همان نشاط و شور روز‌های نخست را همچنان در حضور شبانه مردم مشاهده می‌کنید.

عارف با اشاره به ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار به مرور وقایع تاریخی مرتبط با این روز پرداخت و اضافه کرد: شاید در یکی دو سال نخست پس از این واقعه، برای بسیاری از افراد قابل‌درک و توجیه نبود که چرا چنین اتفاقی رخ داده است؛ اما با گذشت زمان و روشن شدن نقش و نقشه‌ای که نظام سلطه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، از حدود سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ به بعد، در پیش گرفته بود، ابعاد این موضوع بیشتر آشکار شد.

معاون اول رئیس‌جمهور بیان کرد: برای نظام سلطه، از مقطعی به بعد، سرنگونی شاه به امری قطعی تبدیل شده بود. راهبرد آنان برای مواجهه با انقلاب این بود که تصور می‌کردند این انقلاب نیز مانند سایر انقلاب‌ها، پس از مدتی به ثبات خواهد رسید و راهبرد انقلابیون، حفظ و تثبیت موقعیت خود خواهد بود. بر همین اساس، تلاش می‌کردند انقلابیون را از مسیر اصلی خود جدا کنند و شرایط را به‌گونه‌ای رقم بزنند که صرفاً نام نظام تغییر کند، بدون آنکه تحول بنیادینی در ساختار و رویکرد آن ایجاد شود.

وی افزود:، اما خیلی زود به این نتیجه رسیدند که این راهبرد اشتباه است. ازاین‌رو، براندازی نظام از طریق کودتا، توطئه‌های مختلف و جنگ تحمیلی اول در دستور کار قرار گرفت. بااین‌حال، این روند، انسجام، توانمندی، شهامت و حضور مردم و یکپارچگی آنان، همواره دشمنان را ناامید کرد؛ هرچند آنان هیچ‌گاه از تلاش برای براندازی دست برنداشتند.

آمریکا در جنگ با ایران به هیچ یک از اهداف خود دست پیدا نکرد

عارف با اشاره به اینکه آمریکا حتی با حمله مستقیم به کشورمان نیز نتوانست به هیچ‌یک از اهداف خود دست پیدا کند، تصریح کرد: این نام‌گذاری، اتفاقی بسیار مناسب و معنادار است؛ هم به دلیل نقش دانش‌آموزان در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی و هم از این جهت که نظام ما به‌خوبی به مزیت‌ها و ظرفیت‌های خود و وضعیت کشور پی برده و همچنین دریافته است که چگونه می‌توان از این ظرفیت‌ها به شکلی مطلوب و ان‌شاءالله در نهایت بهینه استفاده کرد.