باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علی‌آبادی وزیر نیرو روز سه‌شنبه در نشست با مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت نیرو در آذربایجان‌غربی، افزود: وزارت نیرو در انجام وظایف خود کوتاهی نمی‌کند، اما ضروری است منابع مالی به‌دست‌آمده به‌درستی هزینه شوند، زیرا این منابع سرمایه ملی محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه بهره‌وری باید اولویت نخست کشور باشد، تصریح کرد: با توجه به نامحدود نبودن منابع و همچنین شرایط جنگی کشور، همه باید برای پیشرفت و حل مشکلات کشور تلاش کنند. هر فردی که توانایی انجام کاری برای کشور داشته باشد اما از انجام آن خودداری کند، در برابر خون شهدا و مردم مسئول است.

وزیر نیرو با تاکید بر آمادگی برای اجرای اقدامات ضروری یادآوری کرد: هر کاری که بتوانیم بدون تردید انجام خواهیم داد اما لازم است نقشه راه مشخصی تهیه و اقدامات بر اساس اولویت‌ها دنبال شود تا بتوان به مسائل به‌صورت جامع پرداخت، در غیر این صورت کارها بوی سیاسی می‌گیرد.

علی‌آبادی با اشاره به ظرفیت‌های آذربایجان‌غربی گفت: در این استان طرح‌ها و برنامه‌های ارزشمندی وجود دارد که باید اجرایی شوند. با شناخت و اشراف نمایندگان و مسئولان استان بر مسائل و ظرفیت‌های منطقه، می‌توان مشکلات را شناسایی، راهکارهای لازم را ارائه و گام‌های موثری در مسیر توسعه برداشت.

وی بار دیگر با اشاره به ضرورت مدیریت منابع مالی خاطرنشان کرد: منابع کشور نامحدود نیست و باید اعتبارات و سرمایه‌های ملی به شکل صحیح و هدفمند مصرف شوند.

وزیر نیرو همچنین با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری در استان اظهار کرد: استاندار آذربایجان‌غربی در اجرای طرح‌های مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری از اختیار کامل برخوردار است.

علی‌آبادی با یادآوری اینکه باید خود را برای تحولات بزرگ آماده کنیم، اضافه کرد: فناوری‌ها به‌سرعت در حال تغییر و تحول هستند.

احیای دریاچه ارومیه با جدیت دنبال می‌شود

وزیر نیرو با تأکید بر عزم دولت برای رفع مشکلات زیرساختی آذربایجان‌غربی، گفت: فهرست بلندی از اقدامات و پروژه‌ها در استان وجود دارد که باید با تدوین نقشه راه، بررسی کارشناسی و اولویت‌بندی، برای اجرای آنها تصمیم‌گیری شود.

عباس علی‌آبادی در نشست دستگاه‌های تابعه وزارت نیرو در آذربایجان‌غربی، افزود: این سفر با هدف ابلاغ سلام دولت و رئیس‌جمهور انجام شده و امیدواریم نتایج آن به بهبود شرایط و ارائه خدمات مؤثرتر به مردم شریف استان منجر شود.

وی همچنین با قدردانی از پیگیری‌های استاندار آذربایجان‌غربی، خاطرنشان کرد: آقای رحمانی با تسلط بر مسائل و نیازهای استان، موضوعات زیرساختی و انرژی را به‌صورت مستمر دنبال می‌کند و همراهی نمایندگان مجلس نیز در پیشبرد برنامه‌ها و رفع مشکلات آذربایجان‌غربی نقش مؤثری دارد.

وزیر نیرو بر ضرورت احیای دریاچه ارومیه نیز تأکید کرده و افزود: حتی با افزایش بارندگی‌ها نیز نمی‌توان از اقدامات جدی برای احیای دریاچه و دشت‌های استان غافل شد و مدیریت منابع آب، مصرف بهینه و ارتقای بهره‌وری باید با جدیت دنبال شود تا زمینه احیای زیست‌بوم منطقه فراهم شود.

علی‌آبادی همچنین با اشاره به تعدد پروژه‌ها و مطالبات استان، اضافه کرد: نقشه راه اقدامات موردنیاز باید با بررسی کارشناسی تدوین و طرح‌ها براساس اولویت وارد مرحله اجرا شوند و اعتبارات به سمت پروژه‌های مولد و طرح‌هایی هدایت شود که بیشترین اثربخشی را در رفع مشکلات و توسعه زیرساخت‌ها دارند.

وی در پایان با اشاره به اقدامات دولت برای کاهش ناترازی برق، افزود: دولت با جدیت برای رفع این مشکل پای کار است و در کنار اقدامات اجرایی، همراهی مردم، اصلاح الگوی مصرف و استفاده بهینه از منابع انرژی نیز در عبور از چالش‌های موجود اهمیت اساسی دارد.