باشگاه خبرنگاران جوان- استاندار کرمان از تشکیل قرارگاه مدیریت مصرف گاز زمستانی استان خبر داد و بر آمادگی دستگاه‌ها برای مواجهه با محدودیت‌های احتمالی گاز و جلوگیری از بروز مشکل در تأمین گاز خانگی تأکید کرد.

محمدعلی طالبی صبح سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان با موضوع مدیریت بحران گاز شرق استان گفت: تمهیدات و تدابیر لازم باید از هم‌اکنون اتخاذ شود تا با فرارسیدن اول دی‌ماه و احتمال بروز محدودیت و قطعی گاز در برخی مناطق، زمان را از دست ندهیم و دستگاه‌های اجرایی با برنامه‌ریزی قبلی، آمادگی لازم برای مدیریت شرایط را داشته باشند.

هیچ‌گونه کم‌کاری از سوی دستگاه‌های مسئول پذیرفته نیست؛ چراکه محدودیت در تأمین گاز، به‌ویژه در بخش خانگی، می‌تواند شرایط دشواری برای خانواده‌ها ایجاد کند. در همین راستا، قرارگاه مدیریت مصرف گاز زمستانی استان با هدف هماهنگی و برنامه‌ریزی برای مدیریت شرایط تشکیل می‌شود.