معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: طرح «مهرآفرینان» در ۳۰۵ مدرسه تهران اجرا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - سرهنگ کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: طرح «مهرآفرینان» با رویکرد ارتقای فرهنگ ترافیک و تعامل نزدیک میان پلیس، کادر آموزشی و اولیای دانش‌آموزان، از مهرماه امسال کلید خورد و تاکنون در حدود ۳۰۵ مدرسه پایتخت اجرا شده است.

وی با اشاره به نتایج درخشان و بازخوردهای بسیار مطلوبی که از سوی مدیران مدارس، انجمن‌های اولیا و مربیان و خانواده‌ها دریافت شده است، افزود: استقبال و بازخورد مثبت جامعه هدف، پلیس راهور را بر آن داشت تا این طرح ارزشمند را با قوت بیشتری ادامه دهد.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در تلاش هستیم طرح «مهرآفرینان پلیس راهور» را تا پایان سال جاری برای ۶۰۵ مدرسه دخترانه پایتخت اجرایی کنیم و اقدامات فرهنگی و آموزشی مستمر را در تمامی معابر پیرامونی این مدارس به مرحله اجرا درآوریم.