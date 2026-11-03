فرماندار منطقه یاروسلاول روسیه از آسیب‌دیدن یک پالایشگاه نفت در پی حمله پهپادی اوکراین و زخمی‌شدن دو نفر در این حمله خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - میخائیل یورایف، فرماندار منطقه یاروسلاول روسیه، اعلام کرد که یک پالایشگاه نفت در شهر یاروسلاول در پی حمله پهپادی اوکراین آسیب دیده است.

این حمله بامداد سه‌شنبه ۳ نوامبر انجام شد و در جریان آن، دو کارمند پالایشگاه بر اثر اصابت ترکش زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. همچنین در محوطه پالایشگاه آتش‌سوزی رخ داد و نیرو‌های امدادی برای مهار آن وارد عمل شدند.

به گفته فرماندار منطقه، پدافند هوایی و جنگ الکترونیک روسیه با حمله گسترده ۱۲۴ پهپاد مقابله کردند. سقوط بقایای پهپاد‌ها نیز به پنجره‌های چند ساختمان مسکونی و خودرو‌های شهروندان خسارت وارد کرد.

این پالایشگاه با نام «اسلاونفت-یانوس» یکی از پنج پالایشگاه بزرگ نفت روسیه است و سالانه حدود ۱۵ میلیون تن نفت خام فرآوری می‌کند. محصولات آن شامل بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیماست و بخشی از تولیداتش به تاسیسات صنایع نظامی روسیه می‌رسد. 

این پالایشگاه پیش از این نیز در ماه‌های اخیر هدف حملات پهپادی قرار گرفته بود؛ حمله ماه سپتامبر به توقف موقت فعالیت آن منجر شد.

منبع: النشره

برچسب ها: پالایشگاه روسیه ، جنگ اوکراین ، حمله به روسیه
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