باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی ـ حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، پیش از ظهر امروز در اجلاسیه شهدای دانش‌آموز و کودک استان کردستان با اشاره به حضور پرشمار دانش‌آموزان و نوجوانان در این مراسم اظهار کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی فرصت ارزشمندی برای بازخوانی ویژگی‌های شخصیتی شهدای نوجوان و انتقال تجربیات نسل دوران دفاع مقدس به جوانان امروز است.

وی با اشاره به حضور نوجوانان در جبهه‌های دفاع مقدس افزود: شهید حسین فهمیده در زمان شهادت تنها ۱۳ سال داشت و نوجوانان بسیاری نیز در سنین ۱۳ تا ۱۵ سالگی در جبهه‌ها حضور پیدا کردند. بخش قابل توجهی از شهدای دوران دفاع مقدس از دانش‌آموزان بودند که برخی پس از بازگشت از جبهه و ادامه تحصیل، دوباره راهی مناطق عملیاتی می‌شدند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با بیان اینکه شهدای نوجوان از ویژگی‌های شخصیتی و تربیتی برجسته‌ای برخوردار بودند، چهار ویژگی مهم آنان را تشریح کرد و گفت: نخستین ویژگی این شهدا، فهم و تفکر عمیق بود؛ آنان با وجود سن کم، از قدرت شناخت و درک بالایی برخوردار بودند.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی با اشاره به نقش خانواده و معلمان در پرورش این ویژگی بیان کرد: در آن دوران نقش پدر و مادر و معلمان در تربیت دانش‌آموزان بسیار پررنگ بود، اما امروز باید بیش از گذشته برای تقویت قدرت تفکر و تمرکز نوجوانان تلاش کنیم.

وی دومین ویژگی شهدای نوجوان را خودسازی و معنویت دانست و تصریح کرد: این نوجوانان در کنار نشاط و بازیگوشی‌های طبیعی دوران کودکی و نوجوانی، انسان‌هایی خودساخته و معنوی بودند و معنویت در زندگی آنان جایگاه ویژه‌ای داشت.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان همت و شجاعت را سومین ویژگی این شهدا عنوان کرد و افزود: نوجوانان آن دوران با وجود سن پایین، از شجاعت مثال‌زدنی برخوردار بودند و در مواجهه با خطرات، روحیه‌ای استوار داشتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی چهارمین ویژگی این شهدا را تربیت صحیح خانوادگی برشمرد و گفت: این نوجوانان در خانواده‌هایی پرورش یافته بودند که به تربیت فرزندان اهمیت می‌دادند و پدران و مادران نقش مهمی در شکل‌گیری شخصیت، ایمان و روحیه ایثار آنان داشتند.

وی با اشاره به صبر و استقامت خانواده‌های شهدا خاطرنشان کرد: در دوران دفاع مقدس شاهد صحنه‌هایی بودیم که پدران و مادران شهدا با وجود داغ از دست دادن فرزند خود، دیگران را آرام می‌کردند؛ این صحنه‌ها نشان‌دهنده عمق ایمان، استواری و تربیت معنوی خانواده‌های شهدا بود.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان در پایان با قدردانی از عوامل برگزاری این اجلاسیه تأکید کرد: ضروری است ویژگی‌های اخلاقی و تربیتی شهدای کودک و نوجوان به نسل جدید منتقل شود تا دانش‌آموزان امروز با شناخت بهتر این الگوها، در مسیر رشد، خودسازی و مسئولیت‌پذیری گام بردارند.

شهدای کودک و نوجوان تاریخ‌ساز شدند

سردار حسن عسکری، جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان، نیز در این اجلاسیه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کودک و نوجوان اظهار کرد: این اجلاسیه در راستای کنگره ۵ هزار و ۵۳۶ شهید مظلوم استان کردستان برگزار شده و بخشی از برنامه‌های موضوعی این کنگره است.

وی با اشاره به روند برگزاری برنامه‌های کنگره شهدا افزود: اجلاسیه‌های شهرستانی، قشری و موضوعی طبق زمان‌بندی در حال برگزاری است و با همکاری و هماهنگی مجموعه‌های مختلف استان، تلاش می‌شود اجلاسیه پایانی کنگره نیز در پایان سال برگزار شود.

جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با قدردانی از حمایت‌ها و رهنمود‌های نماینده ولی‌فقیه در استان به‌عنوان رئیس شورای سیاست‌گذاری کنگره و استاندار کردستان به‌عنوان رئیس ستاد کنگره، بیان کرد: سردار رضایی، فرمانده سپاه بیت‌المقدس و دبیر کنگره نیز پیگیری امور را برعهده دارد و خوشبختانه هماهنگی و هم‌افزایی خوبی میان دستگاه‌های مختلف برای اجرای برنامه‌ها شکل گرفته است.

عسکری با اشاره به جایگاه شهدای کودک در تاریخ کشور گفت: امروز به یاد کودکانی گرد هم آمده‌ایم که در دوران دفاع مقدس هشت‌ساله، جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه قربانی جنایات استکبار جهانی شدند؛ کودکانی که با وجود سن کم، تاریخ‌ساز شدند و نشان دادند برای شناخت حقیقت و انتخاب مسیر درست، سن و سال ملاک نیست.

وی با یادآوری رشادت‌های شهیدان حسین فهمیده و بهنام محمدی تصریح کرد: این نوجوانان با وجود سن کم، به الگو‌هایی ماندگار در جامعه تبدیل شدند و نامشان در تاریخ ایثار و مقاومت ایران اسلامی جاودانه شد.

جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان ادامه داد: شهدای کودک و نوجوان در همان سنین پایین، حقایق بزرگ زمانه خود را شناختند و آگاهانه در مسیر حق قدم گذاشتند؛ آنان نشان دادند که سن نمی‌تواند مانعی برای رسیدن انسان به قله‌های کمال و سعادت باشد.

عسکری با تأکید بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان خاطرنشان کرد: وظیفه امروز ما زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا و تلاش برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است؛ چراکه این فرهنگ ضامن بقای جامعه و از مهم‌ترین سرمایه‌های معنوی کشور به شمار می‌رود.