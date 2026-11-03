نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر آموزش و پرورش در مورد روند گزینش معلمان قانع نشدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش برای پاسخ به سوال روح الله نجابت نماینده شیراز در مورد روند گزینش معلمان در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس حضور یافت.

پس از توضیحات وزیر، روح الله نجابت اعلام کرد از پاسخ های او قانع نشده و آن را به رای مجلس گذاشت.

نمایندگان با ۱۱۳ رای موافق ۷۶ رای مخالف ۵ رای ممتنع از ۲۴۴ نماینده حاضر از پاسخ‌های وزیر آموزش و پرورش قانع نشدند.

روح‌الله نجابت در جلسه علنی وبیناری- حضوری امروز (سه‌شنبه، ۱۲ آبان) این سوال را از کاظمی وزیر آموزش و پرورش پرسید که علت نادیده گرفتن نظر کارشناسان گزینش در استخدام داوطلبان اشتغال در کسوت خطیر معلمی چیست؟

وی در توضیح سوال خود گفت: امروز می‌خواهم درباره راهبردی‌ترین تصمیمی که در وزارت آموزش و پرورش می‌تواند گرفته شود، یعنی تصمیم درباره اینکه چه کسی قرار است معلم شود، صحبت کنم.

نجابت در ادامه با قدردانی از اقدامات وزیر آموزش و پرورش در دوره مسئولیت خود، گفت: برگزاری امتحانات نهایی در شرایط جنگی اقدامی بسیار ارزشمند بود. همچنین آغاز کلاس‌های درس در مهرماه بدون دغدغه و اقدامات انجام‌شده در حوزه ساخت و مدرسه‌سازی قابل تقدیر است.

این نماینده مجلس با اشاره به برخی مسائل باقی‌مانده در وزارت آموزش و پرورش افزود: موضوعاتی همچون صندوق ذخیره فرهنگیان، مدارس شاهد و مهم‌تر از همه معیشت معلمان و فرهنگیان عزیز همچنان از جمله مطالبات و موضوعات مورد پیگیری ما بوده و خواهد بود.

تأکید رهبر انقلاب بر گزینش صحیح و خردمندانه معلمان

نجابت با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه معلمان در کشور، بیان کرد: رهبر معظم انقلاب معلمان را افسران سپاه پیشرفت کشور خواندند و صراحتا فرمودند که باید در جذب معلمان، گزینش صحیح و خردمندانه انجام شود و اجازه ورود نیروی بی‌کیفیت به آموزش و پرورش داده نشود.

وی با بیان اینکه گزینش در ایران از سابقه قانونی محکمی برخوردار است، ادامه داد: قانون گزینش در پی فرمان تاریخی حضرت امام خمینی(ره) در ۱۵ دی‌ماه سال ۱۳۶۱ شکل گرفت و در سال ۱۳۷۵ با تصویب مجلس، به تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی تسری پیدا کرد. بنابراین، معلمان نه‌تنها از نظر قانونی، بلکه به‌عنوان الگویی در نظام گزینش کشور مورد توجه قرار گرفته‌اند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به ماده ۲ قانون گزینش و تبصره مربوط به آن، گفت: معلمی از مشاغل حساس محسوب می‌شود و همین موضوع نشان‌دهنده ضرورت توجه ویژه به فرآیند گزینش معلمان است.

چرا رویکرد گزینش در دولت چهاردهم تغییر کرد؟

نجابت در ادامه با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب درباره موضوع گزینش، اظهار کرد: چرا رویکرد گزینش در آموزش و پرورش در دولت چهاردهم با مبانی قانونی، فرمان تاریخی امام و بیانات رهبر شهید انقلاب فاصله گرفت تا جایی که ایشان نسبت به این موضوع گلایه کردند؟

نجابت با اشاره به اظهارات معاون رئیس‌جمهور و نماینده رئیس‌جمهور در امور گزینش، گفت: آقای قائم‌پناه در ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۳ بیان داشت که هسته‌های گزینش باید طبق سیاست‌های کلی مورد تأیید مقام معظم رهبری عمل کنند. سؤال این است که پس چرا در عمل چنین اتفاقی نیفتاد؟

وی ادامه داد: آقای قائم‌پناه همچنین مطرح کرد که قانون گزینش از زمان ابلاغ در دهه ۷۰ تاکنون بازنگری نشده و خود را با تحولات و داشته‌های کشور تطبیق نداده است. اگر احساس می‌کردید قانون نیازمند به‌روزرسانی است، لایحه‌ای به مجلس ارائه می‌کردید.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از اظهارات مطرح‌شده درباره ارتباط تسهیل گزینش با رفع کمبود معلم در کشور، عنوان کرد: تأسف‌بارتر اینکه در همان صحبت‌ها مطرح شده بود با دقت لازم در گزینش می‌توان بخشی از مشکل کمبود معلم در کشور را برطرف کرد. بالاخره ما متوجه نشدیم قانون گزینش مناسب است یا نیست؛ اگر مناسب نیست، لایحه بدهید تا اصلاح شود و اگر مناسب است، دیگر جایی برای تفسیر باقی نمی‌ماند.

برخورد سیاسی با موضوعی تخصصی و زیربنایی قابل قبول نیست

نجابت با انتقاد از برخی اظهارات مسئولان وزارت آموزش و پرورش درباره فرآیند گزینش در دولت قبل، گفت: در همان شرایط با یک تصمیم خطی، با موضوعی تخصصی، مهم و زیربنایی در کشور برخورد سیاسی شد. معاون وقت شما در دی‌ماه ۱۴۰۳ مصاحبه می‌کند و از تندروی‌ها سخن می‌گوید. چرا باید موضوعی را که با سرنوشت نسل آینده کشور ارتباط دارد، به تندروی تعبیر کنیم؟

وی افزود: پس از آن نیز مدیر گزینش وزارتخانه مصاحبه‌ای انجام می‌دهد. اگر آمارها تفاوتی نداشته چرا همکاران شما تلاش کردند در فضای رسانه‌ای این‌گونه جلوه دهند که در دولت قبل به داوطلبان ظلم شده و دولت چهاردهم برای برطرف کردن آن ظلم وارد عمل شده است؟

این نماینده مجلس با اشاره به آمارهای اعلام‌شده درباره داوطلبان مردودشده در گزینش، تصریح کرد: در یک مقطع از مردودی ۵ هزار و ۴۶۱ داوطلب در فرآیند گزینش معلمان صحبت شد؛ درحالی‌که تعداد داوطلبان در آن سال‌ها حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر بوده است.

نجابت ادامه داد: در زمستان سال ۱۴۰۳ در دولت چهاردهم، ۱۹ هزار دانشجومعلم جذب شدند که در دولت قبلی رد شده اند؛ آیا درست است موضوعی را که به سرنوشت آینده کشور مربوط می‌شود، این‌گونه سیاسی جلوه دهیم؟

هر معلم بر سرنوشت ۹۰۰ دانش‌آموز تأثیر می‌گذارد

وی با اشاره به اهمیت نقش معلم در تربیت نسل آینده کشور، اظهار کرد: اجازه دهید با یک مثال موضوع را ادامه دهم. اگر یک معلم در کشور طی ۳۰ سال خدمت خود، هر سال فقط ۳۰ دانش‌آموز داشته باشد، در مجموع با ۹۰۰ ذهن و انسان سروکار خواهد داشت که قرار است در این کشور زندگی کنند. من و شما، آقای وزیر، در برابر سرنوشت این ۹۰۰ نفر مسئولیت داریم.

این نماینده مجلس با بیان اینکه دانش‌آموز در مدرسه صرفا خواندن و نوشتن نمی‌آموزد، گفت: دانش‌آموز باید انسان بودن را نیز یاد بگیرد. گاهی افرادی بدون طی فرآیندهای صحیح وارد مدارس می‌شوند و حاضر به خدمت می‌شوند؛ من به نوبه خودم می‌ترسم فرزندان خودم را زیر دست برخی از این فرصت‌طلبان قرار دهم.

نجابت با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق داوطلبان معلمی، خاطرنشان کرد: البته حق هیچ داوطلبی نباید ضایع شود. اگر فردی صلاحیت دارد و در این شرایط سخت معیشتی، با وجود حقوق اندک معلمی، حاضر است به آموزش و پرورش بیاید و خدمت کند، باید از فرصت خدمت او استفاده شود؛ اما هم‌زمان نباید به خاطر برخی افراد، حق دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان ضایع شود.

وی افزود: مردم فرزندان خود را به‌عنوان امانت در اختیار معلمان قرار می‌دهند و باید افرادی وارد این حرفه شوند که از بدیهیات و اولیات لازم برخوردار باشند.

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه دفاع از گزینش دقیق و منصفانه، دفاع از شأن و حیثیت حرفه معلمی است، گفت: من در وهله نخست از اصل گزینش دقیق و منصفانه دفاع می‌کنم؛ این دفاع، دفاع از حیثیت همین حرفه و شرافت معلمان است. چه بسیار معلمانی که از خود هزینه می‌کنند تا در دورافتاده‌ترین نقاط کشور به فرزندان این سرزمین آموزش دهند.

مردودی در گزینش معلمان در سال ۱۴۰۳، ۱۵ برابر کاهش یافته است

نجابت با بیان اینکه مسئله اصلی در گزینش معلمان، انتخاب میان سخت‌گیری و آسان‌گیری نیست، اظهار کرد: باید با دقت به گزینش معلمان نگاه کنیم.

وی با اشاره به بررسی جداول و آمارهای ارائه‌شده از سوی وزارت آموزش و پرورش، خطاب به وزیر گفت: در سال ۱۴۰۲ از کل داوطلبان، کمتر از یک‌ودودهم درصد در اثر گزینش مردود شده‌اند؛ این آمار در سال ۱۴۰۳ به ۱۸ صدم درصد رسیده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: میزان مردودی در گزینش در سال ۱۴۰۳، ۱۵ برابر کاهش پیدا کرده است. آیا شما این جداولی را که به من ارائه کردید، دیده‌اید که امروز این‌گونه درباره موضوع صحبت می‌کنید؟

نجابت در پایان با تأکید بر ضرورت رسیدگی منصفانه به اعتراض داوطلبان گزینش، خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: انتظار و توقع ما این است که اگر فردی ادعا کرد در گزینش رد شده و حقش ضایع شده است، تحت فشارها قرار نگیرد و دولت از سیاسی‌بازی در این موضوع فاصله بگیرد تا بتوانیم به این مطالبه پاسخ دهیم.