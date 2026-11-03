وزیر نیرو با تأکید بر اینکه افزایش بارندگی‌ها به معنای توقف تلاش‌ها نیست از تدوین نقشه راه کارشناسی برای احیای دریاچه ارومیه و توسعه زیرساخت‌های انرژی استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علی‌آبادی در نشست شورای معاونان و مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت نیرو در آذربایجان‌غربی با اشاره به عزم جدی دولت برای حل مشکلات زیرساختی استان اظهار کرد: فهرست بلندی از پروژه‌ها و مطالبات در استان وجود دارد که برای اثربخشی بیشتر باید با تدوین نقشه راه، بررسی کارشناسی و اولویت‌بندی دقیق به سمت طرح‌های مولد هدایت شوند.

وی با تأکید ویژه بر اهمیت زیست‌محیطی منطقه تصریح کرد: حتی با افزایش بارش‌ها نیز نمی‌توان از اقدامات ساختاری برای احیای دریاچه ارومیه و دشت‌های استان غافل شد؛ لذا مدیریت منابع آب، مصرف بهینه و ارتقای بهره‌وری باید با جدیت تداوم یابد.

وزیر نیرو همچنین با قدردانی از پیگیری‌های مستمر استاندار و نمایندگان مجلس در رفع چالش‌های انرژی استان، درباره ناترازی برق گفت: دولت با تمام توان برای رفع ناترازی‌ها پای کار آمده است اما در کنار اقدامات اجرایی همراهی مردم و اصلاح الگوی مصرف نیز نقشی اساسی در عبور از چالش‌های پیش‌رو دارد.

برچسب ها: ناترازی برق ، تمرکز دولت
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