باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علی‌آبادی در نشست شورای معاونان و مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت نیرو در آذربایجان‌غربی با اشاره به عزم جدی دولت برای حل مشکلات زیرساختی استان اظهار کرد: فهرست بلندی از پروژه‌ها و مطالبات در استان وجود دارد که برای اثربخشی بیشتر باید با تدوین نقشه راه، بررسی کارشناسی و اولویت‌بندی دقیق به سمت طرح‌های مولد هدایت شوند.

وی با تأکید ویژه بر اهمیت زیست‌محیطی منطقه تصریح کرد: حتی با افزایش بارش‌ها نیز نمی‌توان از اقدامات ساختاری برای احیای دریاچه ارومیه و دشت‌های استان غافل شد؛ لذا مدیریت منابع آب، مصرف بهینه و ارتقای بهره‌وری باید با جدیت تداوم یابد.

وزیر نیرو همچنین با قدردانی از پیگیری‌های مستمر استاندار و نمایندگان مجلس در رفع چالش‌های انرژی استان، درباره ناترازی برق گفت: دولت با تمام توان برای رفع ناترازی‌ها پای کار آمده است اما در کنار اقدامات اجرایی همراهی مردم و اصلاح الگوی مصرف نیز نقشی اساسی در عبور از چالش‌های پیش‌رو دارد.