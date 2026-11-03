معاون وزیر اقتصاد گفت: طی چهار ماه گذشته حدود ۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان منابع برای وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی تأمین شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - احسان عسکری مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، در نشست با فراکسیون گمرک، انبارهای عمومی و اموال تملیکی مجلس شورای اسلامی، به تشریح ظرفیت‌ها و برنامه‌های مرتبط با مولدسازی دارایی‌های دولت و نقش‌آفرینی این حوزه در تأمین منابع پروژه‌های عمرانی کشور پرداخت.

وی با اشاره به اضافه شدن مرکز ملی مولدسازی به مجموعه وظایف و مأموریت‌های مرتبط، اظهار کرد: در حوزه مولدسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی تصمیم گرفت ساختار مستقلی برای پیگیری این موضوع ایجاد کند تا اختیارات و وظایف مربوط به این حوزه با انسجام بیشتری دنبال شود.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این حوزه گفت: در دوره اخیر، عملکرد قابل قبولی در زمینه مولدسازی داشته‌ایم به گونه ای که در 4 ماهه گذشته ، نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان برای وزارتخانه‌ راه و شهرسازی همچنین حدود ۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برای وزارت نفت تامین شده است، همچنین حدود 85 هزار میلیارد تومان ارزش‌آفرینی صورت گرفته که در دو جلسه کمیته تخصصی 64 و 65 و جلسه 54 هیات مولدسازی مورد تصویب واقع شد و باید در ماه‌های آینده با وارد مرحله اجرا شوند.

عسکری در ادامه به استفاده از روش‌های جدید فروش اشاره کرد و گفت: تلاش داریم تا در پایان ماه جاری، نخستین صندوق مستقل املاک را ایجاد کنیم تا از ظرفیت آن برای واگذاری دارایی‌ها و تسویه بدهی‌ها استفاده شود.

وی در پایان با تأکید بر ظرفیت‌های قانونی و اختیارات واگذارشده به مجموعه تحت مدیریت خود خاطرنشان کرد: معتقدم در سال ۱۴۰۶ می‌توانیم با استفاده از ظرفیت مولدسازی، در تأمین منابع و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استانی نقش‌آفرینی کنیم.

برچسب ها: اقتصاد ، اموال تملیکی
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