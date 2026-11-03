باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - مرتضی صانعی، رئیس انجمن رادیولوژی ایران در مراسم افتتاح چهل و یکمین کنگره رادیولوژی کشور گفت: در حال حاضر متولی توزیع دستگاه‌های رادیولوژی وزارت بهداشت است. در سالیان گذشته راهنما‌های بالینی در زمینه تجویز‌ام آر‌ای تدوین شده است و متخصصان بر اساس نیاز بیمار این تجویز را انجام می‌دهند.

به گفته وی، ایران در زمینه سرمایه گذاری در حوزه هوش مصنوعی باید برنامه ریزی بیشتری انجام دهد. وی همچنین گفت که رشته رادیولوژی تحت تاثیر حوزه هوش مصنوعی قرار دارد.

وی تاکید کرد: الان یکی از موضوعات مطرح عدم اتصال صنعت با دانشگاه است که در این خصوص اقدامات بهتری انجام می‌شود.

رئیس انجمن رادیولوژی بیان کرد: یکی از معضلات مراکز تصویربرداری نا ترازی هزینه‌ها و بدهی صندوق‌های بیمه‌گر است؛ بدهی صندوق‌های بیمه گر مشکلات زیادی در حوزه به‌روزرسانی قطعات دستگاه‌های تصویربرداری ایجاد کرده است.

رئیس انجمن رادیولوژی ایران تصریح کرد: با فراهم شدن زیر ساخت‌های لازم در حوزه رادیولوژی، توسعه تصویربرداری ایجاد خواهد شد. صندوق‌های بیمه‌گر تاخیر ۱۰ ماهه در پرداخت مطالبات دارند.

وی در ادامه گفت: در این دوره از کنگره حدود ۷۰ شرکت داخلی و خارجی حضور دارند.

در ادامه، بهناز مرادی، متخصص رادیولوژی و دبیر علمی کنگره گفت: در حال حاضر هوش مصنوعی در حوزه تصویربرداری جنین، کمک بزرگی به افزایش سرعت عمل کرده است.

به گفته وی، آموزش‌های دوره‌ای با هدف ارتقای اطلاعات متخصصان موضوعی مهم محسوب می‌شود. همچنین تشخیص سریع‌تر کمک کرده تا بیماری در مرحله اولیه درمان شود.

در ادامه، پور علی اکبر، متخصص رادیولوژی گفت: در این کنگره بیش از ۲۲۰ نفر از متخصصان رادیولوژیست حضور دارند.

به گفته وی، در این دوره ۷۰ شرکت داخلی و خارجی شرکت و تجهیزات روز را معرفی کرده‌اند.

پور علی اکبر تاکید کرد: از هوش مصنوعی برای دستگاه‌های تصویربرداری استفاده می‌شود و این کار سبب شده تا تشخیص‌ها دقیق‌تر انجام شود.

وی ادامه داد: متخصصان رادیولوژی در سطح جهانی مطرح هستند. ایران در جایگاه خوبی در حوزه رادیولوژی قرار گرفته است. لازم به ذکر است که در حال حاضر تجهیزات با نرخ ارز آزاد تامین می‌شوند.