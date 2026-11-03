باشگاه خبرنگاران جوان - بهمن غنوی معاون تعمیرات نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی گفت: اتکا به دانش بومی و توانمندی سرمایه‌های انسانی متخصص این نیروگاه موجب شده است تا عملیات فنی و مهندسی در بخش‌های گوناگون با بالاترین دقت و استاندارد‌های کیفی هدایت و اجرایی شود.

وی با تفکیک آمار پیشرفت حوزه‌های تخصصی سه‌گانه در بازه زمانی ۳۰ روزه، افزود: در بخش ابزاردقیق، تست و کالیبراسیون سامانه‌های کنترل با ۵۰ درصد پیشرفت همراه بود، همچنین در امور تعمیرات مکانیک، تجهیزات کلیدی بویلر و توربین با ۴۸ درصد پیشرفت و در بخش الکتریک نیز سرویس و تعمیرات تخصصی تجهیزات با ۴۵ درصد پیشرفت، پروژه‌ها را به سمت اهداف پیش‌بینی‌شده هدایت کرده‌اند.

غنوی با تاکید بر نقش راهبردی و حیاتی واحد پنج گازی در پایداری و تقویت شبکه سراسری برق کشور، بیان کرد: آماده‌سازی به‌موقع و بازگشت شتابنده این واحد به مدار تولید برق، با رویکرد جهادی و اراده پولادین همکاران امور تعمیراتی دنبال می‌شود تا در پیک مصرف با هیچ‌گونه چالش و ناپایداری رو‌به‌رو نباشیم.

معاون تعمیرات نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی با اشاره به اهمیت زیرساختی این مجموعه عظیم تولید انرژی، یادآور شد: نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی با بهره‌گیری از ۶ واحد گازی و سه واحد بخاری، مجموعا ظرفیت تولید هزار و ۴۲ مگاوات برق پایدار را در اختیار شبکه سراسری قرار می‌دهد و نقش‌آفرینی بی‌بدیلی در تامین انرژی بخش‌های صنعتی، خانگی و عمومی کشور ایفا می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت رعایت دقیق اصول ایمنی و پدافند غیرعامل در فرآیند‌های پیچیده تعمیراتی، تصریح کرد: تمامی مراحل بازبینی، تعویض قطعات مستهلک و اورهال اساسی توربین‌ها تحت نظارت دقیق کارشناسان کنترل کیفیت انجام می‌شود تا ضریب اطمینان کارکرد این واحد پس از راه‌اندازی مجدد به حداکثر میزان ممکن برسد.

غنوی همچنین ضمن قدردانی از حمایت‌های مدیریت ارشد شرکت و همگرایی تمامی بخش‌های فنی و پشتیبانی افزود: هم‌افزایی میان واحد‌های مکانیک، الکتریک و ابزاردقیق کلید اصلی موفقیت ما در ثبت این رکورد ارزشمند است و امیدواریم با استمرار این روند، واحد پنج گازی زودتر از موعد مقرر به چرخه تولید برق کشور بپیوندد.

منبع: نیروگاه شهیدرجایی