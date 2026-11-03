باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد طریقی اظهار کرد: در جهت برگزاری هرچه بهتر و باشکوه‌تر مراسم راهپیمایی روز۱۳ آبان محدودیت و تمهیدات ترافیکی در محل اجرای مراسم از طرف پلیس راهنمایی و رانندگی به مرحله اجرا در خواهد آمد در این راستا درجهت ارتقاء ایمنی تردد اقدامات پلیس راهنمایی و رانندگی در ۲ فاز انجام خواهد شد.

او با اشاره به فاز اول این محدودیت‌ها گفت: از ساعت یک بامداد روز ۱۳ آبان توقف هر نوع وسیله نقلیه در حد فاصل ایستگاه سرعین تا چهاراه بازار ممنوع بوده در صورت توقف از طریق جرثقیل به مکان ایمنی منتقل خواهد شد.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل ادامه داد: در قالب فاز دوم نیز از ساعت هشت صبح روز ۱۳آبان تا اتمام مراسم تمامی معابر منتهی به هسته مر کزی شهراز جمله (ایستگاه سرعین میدان ۱۵خرداد، سه راهی دانش به میدان شریعتی) (چهاراه ورزش و خیابان شیخ صفی به چهاراه امام) (پل پیر عبدالملک، تقاطع امام حسین، چهاراه عالی قاپو به سمت چهاراه بازار) محدودیت‌های ترافیکی اعمال خواهد شد.

سرهنگ طریقی افزود: در شهرستان‌های تابعه نیز تمامی مسیر‌های منتهی به اجرای مراسم محدودیت و ممنوعیت ترافیکی اعمال خواهد شد.

او تصریح کرد: در صورتی که خودروی همشهریان عزیز به خارج از رینگ هدایت شده باشد می‌توانند با تماس شماره تلفن‌های ۱۱۰و۱۲۰ از محل توقف وانتقال خودروی خود مطلع شوند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل بیان کرد: انتظار می‌رود همشهریان عزیز همچون سالیان گذشته خادمان وخدمتگذاران خود در پلیس راهنمایی و رانندگی را درجهت خدمت رسانی هر چه بهتر یاری نمایند.

منبع: راهنمایی و رانندگی