باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حمله رژیم صهیونیستی به شهرکی در جنوب لبنان + فیلم

منابع محلی از حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به شهرک عیتا الجبل در جنوب لبنان خبر دادند.

 باشگاه خبرنگاران جوان - نظامیان رژیم صهیونیستی شهرک عیتا الجبل در جنوب لبنان را هدف حمله قرار دادند. جزئیات بیشتری از این حمله منتشر نشده است.

 

مطالب مرتبط
حمله رژیم صهیونیستی به شهرکی در جنوب لبنان + فیلم
young journalists club

حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان + فیلم

حمله رژیم صهیونیستی به شهرکی در جنوب لبنان + فیلم
young journalists club

رژیم اسرائیل برای عربستان و امارات چه نقشه‌ای دارد؟ + فیلم

حمله رژیم صهیونیستی به شهرکی در جنوب لبنان + فیلم
young journalists club

دکترین جدید بازدارندگی؛ دست ایران برای پاسخ به متجاوزان باز است + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا؛ ترامپ زیر فشار جنگ و گرانی + فیلم
۹۷۷

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا؛ ترامپ زیر فشار جنگ و گرانی + فیلم

۱۲ . آبان . ۱۴۰۵
۱۳ آبان؛ روز افشای چهره واقعی سفارت آمریکا + فیلم
۵۵۲

۱۳ آبان؛ روز افشای چهره واقعی سفارت آمریکا + فیلم

۱۲ . آبان . ۱۴۰۵
برملا شدن دروغ رفاه مطلق اروپایی با تصاویر واقعی خیابان‌های پاریس + فیلم
۵۵۰

برملا شدن دروغ رفاه مطلق اروپایی با تصاویر واقعی خیابان‌های پاریس + فیلم

۱۲ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha