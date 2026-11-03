فرمانده پلیس راه کندوان از بازگشایی جاده چالوس و آزاد راه تهران - شمال که ساعاتی قبل به دلیل جاری شدن سیلاب بسته شده بود، خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ محمد احمدی فرمانده پلیس راه کندوان گفت: محور کرج چالوس و آزاد راه تهران شمال که به علت بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب حوالی ساعت چهار بامداد امروز به روی خودرو‌های عبوری مسدود شده بود، اکنون بازگشایی شده است و تردد خودرو‌ها در آن در جریان است.

وی خاطرنشان کرد: جاده چالوس و آزاد راه تهران شمال به علت انباشت گل و لای و ریزش سنگ ناشی از وقوع سیلاب به روی خوردو‌های عبوری مسدود شده بود که با تلاش نیرو‌های راهداری و بسیج امکانات، اکنون به صورت کامل بازگشایی شده است و تردد خودرو‌ها درآن در جریان است.

فرمانده پلیس راه کندوان با بیان اینکه محور‌های شمالی هم اکنون دارای بارش باران و مه گرفتگی در ارتفاعات است، وضعت ترافیک در جاده چالوس و آزاد راه تهران شمال را در زمان حاضر عادی و روان اعلام کرد.

سرهنگ احمدی، رعایت نکردن حق تقدم، صحبت کردن با تلفن همراه، سرعت و سبقت غیرمجاز، نبستن کمربند ایمنی و حرکت در شانه خاکی را از جمله تخلفات حادثه‌ساز عنوان کرد و ادامه داد: پلیس به شدت با این گونه تخلفات برخورد می‌کند و در صورت ثبت تخلف حادثه‌ساز، خودروی راننده متخلف ۷۲ ساعت به توقفگاه منتقل و برای گواهینامه راننده متخلف نیز نمره منفی درج خواهد شد.