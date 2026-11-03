باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک مقام ارشد ایرانی امروز سه‌شنبه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری رویترز تاکید کرد که ایران و آمریکا با وجود رایزنی‌های روز‌های اخیر، هنوز با دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ فاصله زیادی دارند.

این مقام ایرانی تاکید کرد: «تهران مطالبات زیاده‌خواهانه آمریکا را نخواهد پذیرفت» و افزود واشنگتن باید شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز را بپذیرد و پس از آن می‌توان مذاکرات هسته‌ای را آغاز کرد.

وی همچنین تاکید کرد که «ایران آماده است در صورت حملات آمریکا، چه در منطقه و چه خارج از آن، با قدرت پاسخ دهد».

این مقام ایرانی در ادامه خاطرنشان کرد که میانجی‌ها تلاش‌های فشرده‌ای برای کاهش اختلافات میان تهران و واشنگتن انجام می‌دهند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از ازسرگیری جنگ پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا شدت گرفته است. قطر و پاکستان نقش میانجی‌های اصلی را بر عهده دارند و عمان و چین نیز به این روند پیوسته‌اند.

منبع: المیادین