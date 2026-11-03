باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حسین پناهی رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه در جلسه صحن علنی شورا بر ضرورت حرکت مدیریت شهری به سمت درآمدزایی پایدار، کاهش وابستگی به منابع حمایتی و بهره‌گیری اقتصادی از دارایی‌ها و ظرفیت‌های موجود شهرداری تأکید کرد.

وی در این جلسه با قدردانی از نقش روابط عمومی شورا در اطلاع‌رسانی شفاف و انعکاس هفتگی مصوبات و فعالیت‌های کمیسیون‌های تخصصی رویکرد اصلی مدیریت شهری را تغییر به سمت ایجاد منابع درآمدی پایدار عنوان کرد و گفت: شناسایی ظرفیت‌های موجود و استفاده بهینه از امکانات شهرداری گام کلیدی در جهت افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌های جاری است.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهری تصریح کرد: جایگزینی اتوبوس‌های جدید با استفاده از ظرفیت منطقه آزاد ماکو و نمایندگی‌های معتبر به‌جای ناوگان فرسوده به‌طور جدی در دستور کار قرار دارد و این اقدام علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان نقش بسزایی در کاهش هزینه‌های نگهداری و مدیریت بهینه یارانه‌های بخش اتوبوسرانی خواهد داشت.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه همچنین با اشاره به پتانسیل اقتصادی گلخانه شهرداری ارومیه در شهر چابکسر خاطرنشان کرد: این مجموعه با برخورداری از شرایط مناسب برای پرورش گونه‌های بومی و سازگار بستری ارزشمند برای تأمین نیاز فضای سبز شهری و هم‌زمان ایجاد ارزش افزوده و درآمدزایی پایدار برای شهرداری است که نیازمند برنامه‌ریزی و توسعه فعالیت‌های تولیدی است.

پناهی در پایان نگاه اقتصادی، هدفمند و هوشمندانه به دارایی‌ها و امکانات شهرداری را راهکار اصلی تقویت بنیه مالی مدیریت شهری و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به شهروندان ارومیه دانست.