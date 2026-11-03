در شش ماه نخست امسال، بیش از ۳۰۸ هزار تن محصولات کشاورزی به ارزش ۱۹۳ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار از استان هرمزگان به کشورهای هدف صادر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیروس بشیرزاده، سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، در این خصوص اظهار کرد: طی نیمه نخست سال جاری، ۳۰۸ هزار تن محصولات کشاورزی استان با ارزآوری ۱۹۳ میلیون و ۴۰۰ هزار دلاری روانه بازارهای خارجی شده است.

وی با اشاره به اقلام عمده صادراتی افزود: گوجه‌فرنگی، بادمجان، فلفل، هندوانه و خرما بیشترین حجم محصولات صادر شده در این مدت را به خود اختصاص داده‌اند.

سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: این محصولات کشاورزی به کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، روسیه و کشورهای حوزه اوراسیا صادر شده است.

منبع خبر: صداوسیما 

برچسب ها: گوجه فرنگی ، خرما ، هرمزگان ، جهادکشاورزی
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