شهروندخبرنگار ما فیلمی از بارش باران در روستای جوهرین از توابع شهرستان بوئین زهرا را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ندا حسین پور - در این روز‌های پاییزی با ورود سامانه بارشی به کشور، آسمان روستای جوهرین از توابع شهرستان بوئین زهرا استان قزوین بارانی شد و لطافت خاصی به آب و هوای این منطقه بحشید.

مریم بهروزی کارشناس اداره کل هواشناسی قزوین از ورود سامانه بارشی جدید به این استان خبر داد و گفت: در ساعات بعدازظهر امروز احتمال افزایش پوشش ابر و وزش باد، همراه با رگبار‌های پراکنده و گاه رعدوبرق در برخی از مناطق استان وجود دارد.

وی بیان کرد: اگرچه شدت ناپایداری‌های جوی برای روز چهارشنبه نسبت به سایر روز‌ها کمتر خواهد بود، اما با توجه به ورود و تقویت سامانه بارشی جدید، از اواخر روز جمعه تا صبح دوشنبه هفته آینده شاهد افزایش چشمگیر شدت و وسعت بارش‌ها در پهنه استان خواهیم بود.

این کارشناس هواشناسی با هشدار نسبت به پیامد ورود سامانه بارشی جدید، بر ضرورت آمادگی هرچه بیشتر شهروندان و دستگاه‌های خدمات رسان نسبت به احتمال آب‌گرفتگی معابر شهری، لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید افقی در مسیر‌های اصلی تاکید کرد.

بهروزی با اشاره به اینکه تغییرات دمایی محسوس برای روز‌های آینده پیش‌بینی نمی‌شود، افزود: در شبانه روز گذشته شهر‌های آوج با هفت و آبیک و بوئین زهرا با ۲۲ درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب خنک‌ترین و گرمترین مناطق استان بودند و دمای هوای قزوین نیز طی این مدت ۱۱ تا ۲۱ درجه سانتیگراد بالای صفر در نوسان بود.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

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برچسب ها: باراش باران ، هشدار هواشناسی
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