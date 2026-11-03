باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی ـ حامد علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور، پیش از ظهر امروز در اجلاسیه شهدای دانش‌آموز و کودک استان کردستان با اشاره به جایگاه شهدای کودک در تاریخ کشور اظهار کرد: شهدای عزیز ما میزبانان واقعی این جلسه هستند و امروز به احترام آنان و برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره‌شان گرد هم آمده‌ایم.

وی با گرامیداشت یاد ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان کردستان افزود: این استان شهدای بسیاری را در دوران انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان تقدیم کشور کرده است که در میان آنان، ۳۶ شهید کودک زیر هفت سال وجود دارد.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور با اشاره به شهدای کودک زیر هفت سال در کشور تصریح کرد: این شهدا نماد مظلومیت جمهوری اسلامی ایران و در عین حال سند جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند.

علامتی با بیان اینکه کودکان شهید نیز مانند سایر همسالان خود آرزو‌ها و رویا‌هایی داشتند، گفت: این کودکان درس می‌خواندند، بازی می‌کردند و برای آینده خود برنامه داشتند؛ مادرانشان نیز چشم‌انتظار بازگشت آنان از مدرسه و کلاس درس بودند، اما جنایتکاران به این کودکان هم رحم نکردند و فرصت زندگی را از آنان گرفتند.

وی ادامه داد: باید نسل آینده بداند این کودکان چگونه به شهادت رسیدند و چه کسانی عامل این جنایات بودند؛ بزرگداشت شهدا تنها به نصب تصاویر و برگزاری مراسم محدود نمی‌شود، بلکه باید زندگی، آرزوها، علایق و خاطرات خانوادگی آنان نیز برای نسل جدید روایت شود.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور با تأکید بر اینکه شهادت یک کودک تنها از دست رفتن یک جان نیست، بیان کرد: با شهادت یک کودک، یک رویا و یک امکان برای آینده از جامعه گرفته می‌شود؛ بنابراین باید شهدای کودک را از یک نام در قاب تصاویر به انسان‌هایی قابل فهم برای نسل جدید تبدیل کنیم.

علامتی با اشاره به ضرورت جمع‌آوری خاطرات خانواده‌های شهدای کودک اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنم کانون پرورش فکری، مجموعه‌های فرهنگی و هنری و معلمان با همکاری خانواده‌های شهدا، نامه‌ها، اشیا، اسباب‌بازی‌ها، بازی‌ها و خاطرات این کودکان را جمع‌آوری کنند و از آنها روایت‌های کوتاه و مستند بسازند.

وی افزود: روایت شهادت کودک باید کودکانه، صادقانه و متناسب با سن مخاطب باشد و مفاهیمی مانند شجاعت، صبر، دوستی، خانواده، وطن‌دوستی، مسئولیت‌پذیری، ایثار و امید را با زبانی قابل فهم به کودکان منتقل کند.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور با بیان اینکه نباید برای انتقال فرهنگ شهادت، کودکی را از کودک گرفت، گفت: کودکان نباید فقط شنونده روایت‌ها باشند؛ آنها می‌توانند خودشان داستان بنویسند، نقاشی بکشند، پادکست تولید کنند، نمایش اجرا کنند و حتی فیلم کوتاه و پویانمایی بسازند.

علامتی مشارکت واقعی کودکان را رمز ماندگاری پیام اجلاسیه دانست و افزود: اگر می‌خواهیم شهدا در حافظه نسل جدید باقی بمانند، باید کار را به خود نوجوانان بسپاریم و آنان را در فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ادبی مشارکت دهیم؛ چراکه تأثیرگذاری گروه همسالان در این زمینه بسیار مهم است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی استان کردستان بیان کرد: استفاده از قصه‌های محلی، ادبیات کردی، شعر، موسیقی، هنر‌های تجسمی و روایت‌های خانوادگی می‌تواند به انتقال بهتر فرهنگ ایثار و شهادت کمک کند.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور تأکید کرد: بخشی از روایت‌های جنگ و شهدای کودک می‌تواند به زبان شیرین کردی تولید شود و ما نیز در ستاد از این اقدامات حمایت خواهیم کرد؛ چراکه هر سرزمین باید قهرمانان خود را با زبان و فرهنگ خودش برای فرزندانش روایت کند.

علامتی با تأکید بر ضرورت تبدیل فرهنگ شهادت به رفتار و مسئولیت اجتماعی خاطرنشان کرد: ادامه راه شهدا تنها به شرکت در مراسم بزرگداشت محدود نمی‌شود، بلکه درس خواندن، پیشرفت، ساختن کشور، خدمت به مردم، اخلاق‌مداری و احساس مسئولیت اجتماعی نیز از مصادیق ادامه مسیر شهداست.

وی با اشاره به نقش کانون پرورش فکری در این زمینه گفت: هنر، ادبیات، شعر و قصه ابزار‌های مؤثری برای انتقال مفاهیم ارزشی به کودکان و نوجوانان هستند و باید از این ظرفیت‌ها برای ایجاد یک جریان فرهنگی مستمر استفاده کنیم.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور ادامه داد: نباید با پایان اجلاسیه و کنگره، فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی نیز متوقف شود؛ موفقیت یک کنگره زمانی مشخص می‌شود که پس از پایان مراسم، جریان فرهنگی ماندگار‌ی از خود به یادگار بگذارد.

علامتی همچنین با اشاره به نقش معلمان در تربیت نسل ایثارگر گفت: معلمان شهید نیز در مسیر دفاع از دانش‌آموزان و کشور فداکاری‌های بزرگی انجام دادند. شهیده سمیرا بساده که با سپر کردن خود در برابر دانش‌آموزانش از آنان محافظت کرد، نمونه‌ای از این مسئولیت‌پذیری و ایثار است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت مستندسازی تجربه کردستان و انتقال آن به سایر استان‌ها گفت: ترکیب حافظه تاریخی، فرهنگ بومی، مشارکت کودکان و نوجوانان و ظرفیت هنر و ادبیات می‌تواند تجربه ارزشمندی برای کشور در زمینه معرفی شهدای کودک و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باشد.