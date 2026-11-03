باشگاه خبرنگاران جوان - علی حسین احدی عالی امروز در بازدید از انبار ذخایر استراتژیک اردبیل، با اشاره به وضعیت ذخایر کالا‌های اساسی در استان، اظهار کرد: سیب‌زمینی و خرما به میزان مورد نیاز در انبار‌های مکانیزه و مجهز استان ذخیره شده و ظرفیت لازم برای پاسخگویی به نیاز مصرف‌کنندگان در شرایط خاص و بحرانی وجود دارد.

او با تأکید بر اهمیت پایداری امنیت غذایی افزود: یکی از مأموریت‌های اصلی مجموعه جهاد کشاورزی، تأمین مستمر کالا‌های اساسی و جلوگیری از ایجاد اختلال در دسترسی مردم به مواد غذایی است. بر همین اساس، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات لازم به‌گونه‌ای انجام شده که شرایط بحرانی تأثیری بر تأمین اقلام مورد نیاز خانوار‌ها نداشته باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل همچنین با اشاره به وضعیت انبار‌های نگهداری محصولات کشاورزی تصریح کرد: این مراکز از تجهیزات و امکانات روز برخوردار هستند و اصول فنی و استاندارد‌های لازم در فرآیند نگهداری محصولات رعایت می‌شود.

احدی عالی ادامه داد: در زمینه خرید و ذخیره‌سازی سیب‌زمینی نیز مجموعه تعاون روستایی اقدامات لازم را با رعایت ملاحظات فنی انجام داده و نتایج بررسی‌ها و آزمایش‌های صورت‌گرفته، بیانگر توجه به استاندارد‌های نگهداری این محصول است.

او با اشاره به جایگاه اردبیل در تولید سیب‌زمینی کشور تصریح کرد: برخورداری از مدیریت مناسب، رعایت اصول فنی در فرآیند کشت و شرایط مطلوب بارندگی، زمینه تثبیت جایگاه استان اردبیل را به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید این محصول فراهم کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل بیان کرد: سالانه حدود ۲۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت سیب‌زمینی اختصاص می‌یابد و از این سطح، نزدیک به ۸۰۰ هزار تن محصول برداشت می‌شود؛ ظرفیتی که نقش مهمی در تأمین نیاز بازار و تقویت امنیت غذایی کشور دارد.

منبع: جهاد کشاورزی