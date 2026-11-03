باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - فوزیه مروت، مدیر راهبرد و زیرساخت توسعه محصول فناوری و نوآوری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، در دومین رویداد منطقه‌ای پتروفن که با حضور فناوران، نوآوران و شرکت‌های دانش‌بنیان سه استان فارس، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد، ضمن قدردانی از میزبانی پارک علم و فناوری فارس و حمایت‌های استانداری فارس و پارک‌های علم و فناوری استان‌های جنوبی کشور، با اشاره به جایگاه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس به‌عنوان بزرگ‌ترین هلدینگ تخصصی پتروشیمی کشور و یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های پتروشیمی منطقه خاورمیانه، اظهار کرد: این گروه با برخورداری از ۲۰ شرکت تولیدی، بیش از ۱۰ میلیارد دلار طرح و پروژه فعال و سهمی بالغ بر ۳۰ درصد از صنعت پتروشیمی کشور، نقش مهمی در تولید، صادرات و ارزآوری برای اقتصاد ایران ایفا می‌کند.

او با بیان اینکه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس از تنوع گسترده‌ای در سبد محصولات پتروشیمیایی برخوردار است، تصریح کرد: این مجموعه با ظرفیت تولید بیش از ۲۷ میلیون تن محصولات پتروشیمیایی و صادرات حدود ۸ میلیون تن از این محصولات، در کنار ایفای نقش اقتصادی و تولیدی خود، توسعه فناوری و نوآوری را به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی راهبردی خود دنبال می‌کند.

دعوت از زیست‌بوم فناوری کشور برای رفع نیاز‌های صنعت پتروشیمی

مدیر راهبرد و زیرساخت توسعه محصول فناوری و نوآوری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی نگاه فناورانه در صنعت پتروشیمی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که با دعوت از تمامی ظرفیت‌های زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور، در قالب یک بستر مشترک، نیاز‌های فناورانه صنعت پتروشیمی را برطرف کنیم و ضمن افزایش عمق ساخت داخل، وابستگی به واردات تجهیزات و دانش فنی از کشور‌های خارجی را کاهش دهیم.

او ادامه داد: گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس طی پنج سال گذشته، نیاز‌های فناورانه خود را در هفت حوزه تخصصی طبقه‌بندی و به زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور معرفی کرده است. با این حال، تجربه برگزاری رویداد‌های پیشین در تهران نشان داد که برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناورانه سراسر کشور، باید دامنه مشارکت را توسعه دهیم و امکان حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور استان‌های مختلف را فراهم کنیم.

مروت با اشاره به تغییر رویکرد برگزاری رویداد ملی پتروفن از ساختار متمرکز به هشت هاب منطقه‌ای گفت: با حمایت مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و تصویب هیئت‌مدیره این هلدینگ، مقرر شد رویداد پتروفن در هشت هاب منطقه‌ای کشور برگزار شود. این تقسیم‌بندی با همکاری معاونت‌های وزارت علوم و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری انجام شد.

او افزود: خوشبختانه در دومین هاب منطقه‌ای پتروفن، شاهد افزایش بیش از پنج برابری تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور اعلام‌کننده آمادگی برای مشارکت در این رویداد هستیم که نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان‌های کشور در توسعه فناوری و پاسخگویی به نیاز‌های صنعت است.

پتروفن؛ بستری برای افزایش عمق فناوری و ساخت داخل

مروت با تشریح بخش‌های مختلف رویداد ملی پتروفن اظهار کرد: یکی از بخش‌های این رویداد، ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری است. هدف از این ارزیابی، صرفاً رتبه‌بندی شرکت‌ها نیست، بلکه تلاش می‌کنیم در کنار فعالان فناور کشور، عمق ساخت داخل و سطح فناوری‌های توسعه‌یافته در استان‌ها را افزایش دهیم و زمینه ارتقای بهره‌وری و توانمندی‌های صنعتی کشور را فراهم کنیم.

او، بخش دیگر پتروفن را به‌هم‌رسانی نیاز‌های فناورانه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور دانست و گفت: نیاز‌های فناورانه این گروه از حدود چهار تا پنج ماه پیش در وب‌سایت رسمی شرکت معرفی شده است. در این مرحله، عناوین نیاز‌ها منتشر شده و پس از اعلام آمادگی شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، اطلاعات فنی، مشخصات و اسناد موردنیاز در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

مدیر راهبرد و زیرساخت توسعه محصول فناوری و نوآوری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس تأکید کرد: با حمایت مدیران ارشد هلدینگ، امیدواریم در جریان برگزاری این هاب‌های منطقه‌ای، دستاورد‌های قابل قبولی در زمینه هم‌افزایی میان صنعت و زیست‌بوم فناوری کشور حاصل شود.

برگزاری رویداد پایانی پتروفن با حضور صنایع پتروشیمی کشور

وی با دعوت از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان برای حضور در رویداد پایانی پتروفن گفت: از تمامی فناوران و نوآوران دعوت می‌کنیم در رویداد پایانی پتروفن که قرار است از ۱۳ تا ۱۵ بهمن‌ماه در پژوهشگاه صنعت نفت تهران برگزار شود، حضور یابند

مروت ادامه داد: در جریان برگزاری هاب‌های منطقه‌ای، محصولات و توانمندی‌های شرکت‌های فناور توسط کارشناسان گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری بررسی و ارزیابی می‌شود تا در رویداد پایانی، ظرفیت‌های برتر فناوری و محصولات های‌تک کشور برای معرفی و ارائه به صنعت پتروشیمی فراهم شود.

وی با تأکید بر ملی بودن رویداد پتروفن خاطرنشان کرد: در رویداد پایانی، تنها گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس حضور نخواهد داشت، بلکه تلاش می‌کنیم تمامی صنایع پتروشیمی کشور در این بستر ملی مشارکت داشته باشند تا زمینه تحقق دستاورد‌های بزرگ‌تر برای صنعت و اقتصاد ایران فراهم شود.

توسعه زنجیره ارزش و پلیمر‌های مهندسی؛ از اولویت‌های راهبردی هلدینگ

مدیر راهبرد و زیرساخت توسعه محصول فناوری و نوآوری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، توسعه و تکمیل زنجیره ارزش را از دیگر جهت‌گیری‌های راهبردی این گروه برشمرد و گفت: در کنار افزایش تولید و ارزآوری، حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش و توسعه پلیمر‌های مهندسی و محصولات با ارزش افزوده بالا از اولویت‌های اصلی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس است.

او افزود: در این مسیر، از تمامی فناوران، نوآوران و دانشگاهیان کشور دعوت می‌کنیم ایده‌ها و توانمندی‌های خود را در حوزه توسعه محصولات با ارزش افزوده بالا ارائه کنند. همچنین از سال گذشته، با حمایت دکتر شریعتمداری، شورای پلیمر تشکیل شده است تا زمینه حرکت به سمت توسعه صنایع پایین‌دستی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات پتروشیمیایی فراهم شود.

مروت با اشاره به مزایای مشارکت شرکت‌های فناور در رویداد پتروفن اظهار کرد: بر اساس توافق‌های انجام‌شده با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و مدیریت ارشد گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، تلاش می‌کنیم برای شرکت‌های برتر و توانمند، مزایایی از جمله فراهم‌سازی زمینه ورود به فهرست تأمین‌کنندگان (Vendor List) هلدینگ و سایر حمایت‌های مرتبط با سیاست‌های رویداد در نظر گرفته شود.

پتروفن؛ پلتفرمی برای خلق ارزش و ثروت از دانش

وی با بیان اینکه پتروفن فراتر از یک رویداد مقطعی است، اظهار داشت: پتروفن یک پلتفرم و بستر مشترک برای پیوند مسائل و نیاز‌های صنعت با فناوران و صاحبان ایده است. اگرچه فعالیت‌های مرتبط با توسعه فناوری و رفع نیاز‌های صنعتی به‌صورت مستمر در شرکت‌های پتروشیمی و هلدینگ‌های مختلف انجام می‌شود، پتروفن تلاش می‌کند این ظرفیت‌ها را در قالب یک ساختار ملی هم‌افزا گرد هم آورد.

مروت تصریح کرد: هدف نهایی ما این است که دانش را به فناوری و فناوری را به خلق ارزش و ثروت تبدیل کنیم. این مسیر باید به‌صورت مستمر در طول سال دنبال شود و پتروفن بستری برای تجمیع، هم‌افزایی و ارائه دستاورد‌های این فعالیت‌ها باشد.

وی در پایان ضمن قدردانی از میزبانی استان فارس، پارک علم و فناوری فارس و همکاری مجموعه‌های حاضر در این رویداد، تأکید کرد: امیدواریم با هم‌افزایی صنعت پتروشیمی، شرکت‌های دانش‌بنیان، فناوران، دانشگاهیان و صاحبان ایده، گام‌های مؤثری در مسیر خودکفایی، توسعه فناوری و افزایش ارزش افزوده صنعت پتروشیمی کشور برداریم.