باشگاه خبرنگاران جوان- متن بیانیه جامعه مدرسین بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یوم الله ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در سال‌های اخیر با ابهت و شور بیشتری گرامی داشته می‌شود و پس از حملات جنایات کارانه آمریکا و رژیم غاصب صهیونی به ایران، جهان و وجدان‌های بیدار نیز با مردم ایران همراه شده‌اند و به حقیقت ستمگری و جنایتکاری این شیاطین، بیشتر و عمیق‌تر پی برده‌اند.

ایران اسلامی و ملت مجاهد آن بر مبنای معارف قرآنی و عقلانیت به مبارزه با استکبار برخاسته است و این راه را با استقامت و پایداری ادامه خواهد داد.

منطق ملت حسینی ایران در سازش ناپذیری و ظلم‌ستیزی، روح مقاومت و استکبارستیزی را در بین مسلمانان و آزادگان جهان گسترش داده و همه به دیده تحسین به ایرانیان می‌نگرند.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از قریب به ۲۵۰ شب حماسه آفرینی و حضور مردم در خیابان‌ها تقدیر می‌کند و بر اقتدار، بصیرت و هوشیاری برخاسته از ایمان و تعهد انقلابی ملت مبعوث شده جَبهه سپاس بر در گاه الهی می‌ساید.

اقتدار امروز ایران اسلامی میراث گرانقدر هدایت‌ها و رهنمود‌های امامین انقلاب اسلامی (رضوان الله تعالی علیهما) در مبارزه با استکبار و نفی سلطه‌گری است و هر ملتی که خود را از چنگال مستکبران رهایی ببخشد بی‌شک به قدرت، عزت و استقلال خواهد رسید.

یوم الله ۱۳ آبان، پیام حقانیت ملت ایران و الگوی موفق حکمرانی اسلامی و نظام ولایت فقیه است.

آنچه در میدان و خیابان می‌گذرد ضربات محکم یک ملت به پاخاسته و مبعوث شده بر پیکره جبهه باطل است و در این راه، نصرت الهی همراه مؤمنین است.

ایران در سایه تفضلات حضرت حق و ادعیه خاصه حضرت بقیة الله الاعظم و در سایه پیروی از معارف مکتب اهل بیت (علیهم السلام) و تحت هدایت‌های رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (ادام الله ظله) قدرت اول جهان است؛ زیرا که به بیان شریف قرآن «وَمَنْ یَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ».

امام راحل عظیم الشأن و امام شهید حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای (قدس سرهما)، حق بزرگی بر امت اسلامی داشتند و با انتخاب راه جهاد و مبارزه، بر وظیفه الهی خود در دمیدن روح ایمان و معنویت و ترویج اسلام ناب محمدی (صلی الله علیه وآله) مجاهدت و استقامت کردند.

بر آن رهبران راستین الهی و همه شهدای انقلاب اسلامی به تأسی از آیه شریفه «سَلامٌ عَلَیْهِ یَوْمَ وُلِدَ وَ یَوْمَ یَمُوتُ وَ یَوْمَ یُبْعَثُ حَیّاً» درود و سلام می‌فرستیم و همگان را به حضور دشمن شکن در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان دعوت می‌کنیم و باور داریم در این روز، برگ زرین دیگری بر کتاب قطور حماسه آفرینی‌های این ملت افزوده خواهد شد و ایران به پشتوانه این قدرت و اقتدار مردمی، گام‌های مستحکم‌تری به سوی قله‌های عزت و افتخار خواهد برداشت، إن‌شاءالله.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم