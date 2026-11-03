معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از تولید حدود ۴۷ هزار و ۵۰۰ تن گوشت مرغ در استان طی ۷ ماهه نخست امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهزاد غیاثوند معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از جوجه‌ریزی بیش از ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه جوجه و تولید حدود ۴۷ هزار و ۵۰۰ تن گوشت مرغ در استان طی هفت ماهه نخست امسال خبر داد.

وی افزود: استان قزوین دارای ۴۲۵ واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت جوجه‌ریزی ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه است که از این تعداد، ۲۴۰ واحد با ظرفیت ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه در چرخه تولید قرار دارند و سایر واحد‌ها نیز دوره قرنطینه بین دو دوره پرورش را سپری می‌کنند.

غیاثوند گفت: به‌طور متوسط ماهانه حدود سه میلیون و پانصد هزار قطعه جوجه در واحد‌های پرورش مرغ گوشتی استان جوجه‌ریزی می‌شود که استمرار این روند، زمینه‌ساز حفظ ظرفیت تولید و تأمین مستمر گوشت مرغ مورد نیاز استان خواهد بود.

وی بیان کرد: درمهرماه، سه میلیون و ۱۵۰ هزار قطعه جوجه در واحد‌های پرورش مرغ گوشتی جوجه‌ریزی شده است که بیانگر تداوم فعالیت تولیدکنندگان این بخش است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت:حفظ ظرفیت تولید، تقویت روند جوجه‌ریزی و حمایت از فعالان این حوزه از اولویت‌های مهم برای تأمین پایدار گوشت مرغ و پاسخگویی به نیاز مصرف‌کنندگان استان است.

منبع: جهاد کشاورزی استان قزوین