باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۲ آبان) مجلس شورای اسلامی ودر پاسخ به گزارش کمیسیون عمران درباره ارزیابی عملکرد گذرگاه‌های مرزی و ترانزیت زمینی با تمرکز بر روان‌سازی و تسهیل عبور و مرور ناوگان حمل‌ونقل بار گفت: با توجه به تغییر موازنه تجاری و اتفاقی که در بنادر جنوبی کشور افتاد، اعم از محاصره ناجوانمردانه‌ای که رقم خورد، شریان‌های تجارت کشور علی رغم تمام این مشکلات، تغییر پرادایم داد و این اتفاق و افزایش تجارت با برنامه ریزی‌هایی که صورت گرفت در سایر مرزهای کشورمان باعث شد که حتی یک ساعت هم رفت و آمد کالا متوقف نشود.

وی تصریح کرد: برهمین اساس با هم افزایی میدانی و بازدیدهای مکرر هم اعضای کمیسیون عمران مجلس، هم حمل و نقل جاده ای و هم کارشناسان و معاونان و مدیران وزارت راه و شهرسازی، هم گمرک جمهوری اسلامی ایران، هم سازمان برنامه و بودجه و هم نهادهای نظارتی و امنیتی و همراهی حداکثری بخش خصوصی، نظارت‌های مستمری از پایانه‌های کلیدی از جمله بازرگان، دوغارون، ریمدان، باشماق، سرخس، تمرچین، نوردوز و بنادر شمالی انجام گرفت.

صادق مالواجرد ادامه داد: آنچه در خصوص موانع مطرح شد پیرامون چالش‌هایی است که ما در پایانه‌های مرزی چه ریلی و چه جاده ای داریم که مربوط به امسال، سال گذشته و ۱۰ سال گذشته هم نیست و این چالش‌های پایانه‌ها و مرزهای کشور با اجرای بند الف ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم توسعه با دورنگری و چشم اندازی که جهت حل مشکلات داشته قابل رفع است که در قالب مصوبه ای در خصوص تشکیل ستاد گذر ابلاغ شد بنابراین چالش‌ها وجود داشت و مهم‌ترین موضوع هم مدیریت یکپارچه است که در ستاد گذر پیش بینی شده است.

این عضو کابینه دولت چهاردهم افزود: از دیگر اقدامات در این حوزه اصلاح فرآیندها بوده که در حال انجام هستیم، همچنین برنامه ریزی و اقداماتی در خصوص ارتقای زیرساخت‌ها و دیپلماسی حمل و نقل در قالب برگزاری جلسات مستمر و پیگیری کمیسیون عمران مجلس انجام شده ضمن اینکه جزئیات آن که بعضاً هم محرمانه بوده است در تمام کمیسیون ها جز به جز مورد بررسی قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: این نکته نیز حائز اهمیت است که علیرغم تمام مشکلات موجود در بنادر جنوبی ناشی از محاصره دریایی باید تغییر پارادایم رقم می خورد که با دستور ویژه رئیس جمهور در قالب جلسات مستمری که برگزار شد مورد پیگیری قرار گرفت و باید ۸۵ درصد ورود و خروج بار به تفکیک مرزها جایگزین می شد.

صادق مالواجرد افزود: در ۶ ماه اول سال علیرغم بسته شدن بنادر جنوبی، افزایش ۷۶ درصدی واردات از مرزهای دریایی شمال کشور رقم خورده است، همچنین ۴۱ درصد واردات از مرزهای جاده ای و افزایش قابل توجه واردات از مبادی ریلی، رشد ۱۰ درصدی صادرات از بنادر شمال و ۹ درصد صادرات از مرزهای جاده ای و رشد ۵۳ درصد صادرات از طریق خطوط ریلی انجام شد. این افزایش ها در آنچه از قبل اتفاق افتاده و هنوز جایگزینی برای بنادر جنوبی رقم نخورده صورت گرفت. اما با توجه به بررسی ها و پیگیری ها، این افزایش با وجود زیرساختی که موجود بوده است هم در مبادی مرزهای جاده ای هم پایانه های ریلی و هم بنادر شمالی رقم خورده است.

این عضو کابینه دولت چهاردهم اظهار کرد: این موفقیت در تغییر هندسه لجستیک کشور به طور طبیعی و با عملیات سنگین در مرزها ایجاد شده و در یافته های کارشناسی نیز با بررسی هایی که صورت گرفته است دو چالش مهم وجود دارد که یکی از مهم ترین آن ها به بُعد برون مرزی برمی گردد و تمام تلاش گمرک بعد از سال ها به این سمت بوده که برخی از این پایانه ها ۲۴ ساعته شده است اما پذیرش ناوگان آن سوی مرزها محدودیتی را در این زمینه ایجاد کرده است و علیرغم اینکه حداکثر فعالیت ها را در کشور انجام می دهیم که کامیون ها بتوانند به راحتی از مرز عبور کنند اما همچنان در مرزهای شمالی، غربی و جنوبی با چالش هایی مواجه هستیم.

وی یادآور شد: البته با رایزنی های مستمر وزارت امور خارجه در حال پیگیری هستیم تا به نتیجه برسیم اما متاسفانه هنوز شاهد صف های تشکیل شده هستیم که بخش اعظم آن به وضعیت سهمیه ها در کشور متقابل برمی گردد.

صادق مالواجرد با یادآوری اینکه تمام مرزهای ریلی و جاده ای کشور با توجه به میزان پذیرش طرف مقابل در حال فعالیت هستند، گفت: به عنوان دبیر ستاد گذر باید به این موضوع اشاره کنم که مشکل بزرگ در داخل کشور هم تداخل فرآیندی و ناهماهنگی الگوی حکمرانی مرزی است.

این عضو کابینه دولت چهاردهم افزود: یکی دیگر از مهم ترین اتفاقات این بود که براساس آنچه مصوبه مجلس است، ستاد گذر تشکیل شده و جلسات اش به طور مستمر در حال برگزاری است به طوری که ۵ جلسه با معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد و ۱۰ جلسه هم کمیته روان سازی مرز را برگزار کردیم که در خصوص اصلاح فرآیندها مصوبه ای داشت که نتایج آن تاثیرگذار خواهد بود.

وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین مصوبات در ستاد گذر تدوین سند برنامه ملی ترانزیت بود که کمیسیون عمران مجلس در جریان آن هستند، خاطرنشان کرد: از دیگر مصوبات مهم که در مهرماه مصوب و ابلاغ شد تصویب نامه تسهیل فرآیندهای گمرکی است که در یک ماه گذشته اثرات چند درصدی داشته است و این پیشنهاد گمرک بود که در ستاد گذر مورد بررسی قرار گرفت.

صادق مالواجرد افزود: تصویب نامه کاهش معطلی ها با توجه به تعریف پس کرانه ها از دیگر موضوعات مهمی بود که مورد توجه قرار گرفت و به این مهم اشاره دارد که مرز محل عبور و توقف نیست.

این عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به ۲ مصوبه دیگر، تاکید کرد: ما داشبورد مدیریتی ایجاد کردیم که براساس آن پایانه ها، بازارچه ها و مناطق آزاد گذر و رفت و آمد را رقم می زنند و باید دیتا و داده آن جهت حکمرانی داده یکجا ثبت شود که مجوز آن را از ستاد گذر گرفتیم. از سوی دیگر نوبت دهی به کامیون داران از دیگر موضوعاتی بود که پیگیری شد کما اینکه قدردان زحمات کامیون داران چه داخلی و چه ترانزیت هستیم که در این شرایط خاص فعالیت می کنند بنابراین پیگیری شد که معطلی در پشت مرز انجام نشود و با ارسال پیامک و تنظیمات سازمان حمل و نقل جاده ای بتوانیم این سقف را نه در مرز تنظیم کنیم بنابراین این مجوز را نیز هفته گذشته اخذ کردیم.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های ریلی افزود: شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از اواسط جنگ ۴۰ روزه، توسعه خطوط ریلی با عرض نرمال را در دستور کار قرار داده است؛ این اقدام در کنار توسعه زیرساخت‌های پایانه‌ها و مسیرهای جاده‌ای و ریلی منتهی به آنها دنبال می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی درباره اتصال ریلی مرند به چشمه ثریا نیز اظهار کرد: در آخرین جلسه شورای اقتصاد که هفته گذشته برگزار شد، مصوبه اتصال مرند به چشمه ثریا اخذ شد و با توجه به دیپلماسی انجام‌شده با ترکیه، امیدواریم این طرح به نتیجه برسد.

وی با تأکید بر اهمیت دیپلماسی حمل‌ونقل تصریح کرد: افزایش فعالیت‌ها در مرزهای کشور، با وجود محاصره و تحریم‌ها، تا حد زیادی حاصل دیپلماسی حمل‌ونقل و ارتباطات است. در کمیسیون‌های مشترک کشورها که وزارت راه و شهرسازی ریاست برخی از آنها را برعهده دارد، دیپلماسی حمل‌ونقل از مهم‌ترین محورهای مذاکرات است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با رفت‌وآمدها و جلسات مستمر، بازگشایی مسیرهای جدید حمل‌ونقل جاده‌ای، توسعه کریدورهای ترکیبی، افزایش ظرفیت در برخی مرزها و ارتقای همکاری‌های ترانزیتی در حال انجام است، با وجود فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی برای محدود کردن همکاری کشورهای همسایه، این اقدامات همچنان ادامه دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مقررات‌زدایی در تسهیل تجارت گفت: تجربه جنگ ۴۰ روزه، جنگ بعدی و محاصره دریایی نشان داد که مقررات‌ زدایی یکی از عوامل مهم در ثبت رکورد تسهیل خروج کالا از بنادر و افزایش واردات و صادرات در مرزها بوده است. مصوبه‌ای که گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه کرد، در مهرماه به تصویب و ابلاغ رئیس‌جمهور رسید. پس از تجربه موفق تسهیل خروج کالا از بنادر، تلاش شد این رویکرد در سایر بخش‌ها نیز گسترش یابد.

وی درباره برنامه‌های ستاد گذر و ترانزیت خاطرنشان کرد: اجرای یکپارچه سامانه ملی نوبت‌دهی هوشمند، استمرار مدیریت ریسک واقعی در بازرسی‌ها، تجمیع و کاهش بازرسی‌های موازی در برخی مرزها، فعالیت شبانه‌روزی، ساماندهی فرایند کنترل سوخت در پایانه‌ها و تقویت وحدت فرماندهی در مرزها از جمله برنامه‌های در دستور کار است.

وزیر راه و شهرسازی در پایان با قدردانی از دیدگاه‌ها و دغدغه‌های مطرح‌شده، ابراز امیدواری کرد با اجرای این برنامه‌ها، مشکلات مرزی و ترانزیتی با سرعت و انگیزه بیشتری برطرف شود.