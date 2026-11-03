باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - آئین روز دانش‌آموز اندیشه‌ورز، استکبارستیز و سازنده ایران فردا» به مناسبت فرارسیدن ۱۳ آبان و روز دانش‌آموز با حضور دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی و جمعی از مسئولان کشوری برگزار شد.

در این آئین محمود امانی، دبیر شورای عالی آموزش و پرورش گفت: تاریخ تنها مطالعه گذشته نیست، بلکه بستری برای یادگیری فعال است. دانش‌آموز باید بتواند با درک "هویت" خود و شناخت "موقعیت تاریخی"، به مسئولیت‌های خود پی ببرد.

وی افزود: ایران کشوری با هویت بسیار قوی در زمینه‌های هنر، صنعت، علم و مهندسی است. پیشینه مهندسی در دوران اسلامی ایران، از مدیریت جریان رودخانه‌ها تا ساخت بناهای عظیم، نشان‌دهنده توانمندی‌های علمی این سرزمین است که امروزه از طریق کتاب‌های درسی نیز به دانش‌آموزان معرفی می‌شود.

دبیرکل آموزش و پرورش با اشاره به روش شخصیت‌پردازی تاریخی برای یادگیری عمیق‌تر، گفت: ما باید از دانش‌آموزان بخواهیم خود را در جایگاه شخصیت‌های تاریخی قرار دهند؛ برای مثال با درک هویت و موقعیت تاریخی، اگر در دوران سامانیان یا سلجوقیان بودند یا در مواجهه با بحران‌هایی نظیر تهاجم مغول قرار می‌گرفتند، چه تصمیمی اتخاذ می‌کردند. این رویکرد، سه عنصر اصلی یعنی "هویت"، "موقعیت تاریخی" و "مسئولیت" را در دانش‌آموز پیوند می‌زند.

امانی همچنین به تحولات جاری در مدارس سما و دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد و گفت: «در دوره مدیریت فعلی، شاهد ورود فعال به عرصه‌های مختلف هستیم که بسیار امیدبخش است. دانشگاه آزاد به عنوان سرمایه ملی، در حوزه‌های تربیت مربی کودک و تربیت معلم، پیشتاز کشور خواهد بود و مدارس سما نیز با بهره‌گیری از بهترین مربیان و استادان، مسیر توسعه علمی را دنبال خواهند کرد